Troca de alimento por diesel

Brasília – Diante do impasse sobre preços dos combustíveis, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que, em um eventual caso de desabastecimento de diesel no mercado interno, o Brasil poderá "partir para o escambo", trocando alimentos por diesel. "Vou falar um absurdo para você aqui. Podemos partir para o escambo, a troca. Tem país que refina petróleo e tem diesel em abundância, nós temos alimentos. O que é mais importante, alimento (combustíveis) ou comida? Os dois são importantes. Mas a comida é mais importante", afirmou.





"Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Então, nós damos garantia alimentar para nós e para grande parte da população mundial. Então, nós temos como medidas partir, até mesmo, para o escambo. Logicamente, que se esta guerra acabar lá fora, tudo no meu entender volta à normalidade". Bolsonaro ainda defendeu a construção de refinarias. "Neste momento, acredito que nós deveríamos colaborar (para) fazer refinarias no Brasil, para daqui a 4, 5, 6 anos não estejamos passando uma crise como estamos passando agora. Se lá fora não tiver refino, vai faltar diesel no mundo todo", completou





SERVIDORES





Bolsonaro afirmou também que não dará reajuste a servidores em 2022. Segundo ele, a previsão de aumento de 5% para as carreiras custaria em torno de R$ 7 bilhões, o que “atrapalharia o funcionamento do Brasil”. "Algumas categorias pedem reestruturação. Agora, quando você fala em reestruturar uma carreira, as outras não admitem sem que a delas também seja reestruturada. Não tem recurso para tal. E se você dá esses R$ 7 bilhões agora, que seria 5% de reajuste, você vai para R$ 16 bilhões dentro do teto. Então, eu lamento. Pelo que tudo indica, não será possível dar nenhum reajuste para servidor no corrente ano. Mas já está na legislação nossa, a LOA, que, para o ano que vem, teremos reajustes e reestruturações”, afirmou.