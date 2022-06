Anitta diz que negou proposta de desvio de recursos de prefeitura

Controvérsia das atrações musicais milionárias começou com crítica de cantor sertanejo a Anitta sobre tatuagem e Lei Rouanet (foto: Bridget BENNETT/AFP)

Brasília – A cantora Anitta afirmou que já recebeu propostas de desvio de verbas para shows pagos por prefeituras. A declaração foi dada em entrevista ao programa Fantástico, da Rede Globo, que foi ao ar ontem à noite. "Eu já recebi propostas, eu e meu irmão. ‘Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço. Ele te dá mais um pouco, se você declarar que recebeu’. Eu falei não. Eu disse, querido, meu cachê é esse”, disse ela na entrevista concedida no Museu Madame Tussauds, em Nova York, onde ganhou uma estátua. O irmão, Renan Machado, é empresário da cantora. Um comentário sobre Anitta foi o pontapé inicial dos pedidos por uma CPI do Sertanejo, que investigaria o desvio de verbas públicas para pagamento de shows. Nas redes sociais, a polêmica sobre cachês milionários pagos a artistas por prefeituras ganhou justamente o nome “CPI do Sertanejo” e levou ao cancelamento de apresentações, inclusive em Minas Gerais.

Diante da expectativa, entretanto, criada pela entrevista que iria ao ar no fim da noite de ontem, Anitta divulgou, antes, vídeo de quase cinco minutos em suas redes sociais afirmando, visivelmente constrangida, que não falou “nada de mais” e que não quer criar polêmica com sertanejos. Ela começou dizendo: “Oi, gente, eu tô aqui pegando meu celular agora. Eu não falei nada de mais. A entrevista [ao Fantástico] foi sobre o lançamento da minha estátua no museu de cera de Nova York. Esse foi o assunto principal. Eu não quero criar polêmica com esse assunto. Eu não tenho nada contra o sertanejo. Não acho que tem que ser criada CPI contra sertanejo. Acho que tem que ser criada mais investigação contra corrupção em geral no nosso país”.

A cantora continuou: “Estão falando muito sobre um trecho [no Fantástico] onde eu disse que já foi oferecido [desvio de recursos públicos]. Claro que já, eu, você, todos já tivemos pessoas oferecendo a gente propostas que não são éticas. Vai de cada um, da escolha de cada pessoa. Concordar ou não com cada proposta que é feita. Ah, por que você não denunciou? Porque as coisas não funcionam assim, gente. Para denunciar tem que ter prova, tem que ter colhão. Eu não acho que tem que generalizar, porque existem pessoas de bem e pessoas de mal em todas profissões, os ritmos.”

Em seguida, a cantora afirmou: “Tenho amigos do sertanejo, já cantei sertanejo. Respeito o ritmo, a história do ritmo. Eu não estou com cabeça neste momento para jogar merda no ventilador, nem agora, nem naquele momento. Então, de verdade, não tem nada de mais. Eu não falei nada de mais. Eu vou desligar meu telefone, pretendo estar fora das redes sociais por um tempo, a não ser que um milagre aconteça nas próximas horas. Vou ficar um pouco ausente. Não me peçam para entrar, para conversar.”

"Eu já recebi propostas, eu e meu irmão. Você cobra tanto, aí eu vou e pego um pedaço. Eu falei não" Anitta, cantora



Anitta voltou a repetir não ter dito nada diferente e que também já fez show pago por prefeitura. “Não falei nada de mais nessa entrevista, falei com sinceridade. Resposta mínima, enfim, falei da minha estátua. Não desejo mal de ninguém, desejo o fim da corrupção. É isso. Verba de entretenimento é importante, sim. Eu já fiz show de prefeituras em valores consideráveis, justificáveis. Existem, sim, cidades que nunca tiveram a oportunidade de ver um show de entretenimento, de ter acesso a certas coisas. É muito importante ter verba de entretenimento”, ressaltou. A cantora encerra o vídeo afirmando que cada caso tem que ser avaliado. “Então, não vamos generalizar. Cada caso é um caso que tem que ser estudado. Toda cidade tem que ter o seu acesso ao entretenimento, usado de maneira justa. Não tem polêmica, não ataquei ninguém. Não é isso que eu quero. Não ataquei antes e não vou atacar.”

ZÉ NETO A polêmica com Anitta e os sertanejos começou em 12 de maio, quando o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, afirmou durante show em Sorriso (MT): "Nós somos artistas que não dependemos da Lei Rouanet. O nosso cachê quem paga é o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente tá bem ou não". A referência do cantor foi a uma tatuagem íntima feita por Anitta. A declaração fez com que usuários nas redes sociais começassem a apontar que, embora não usem da lei, os cantores de sertanejo fazer apresentações pagas com verba municipal, que também é dinheiro público. A prática, comum entre artistas de todos os espectros políticos, a priori, não é ilegal. Nas redes, usuários mostraram que Zé Neto recebeu R$ 400 mil da prefeitura de Sorriso pelo show realizado na 33ª Exporriso. Desde então, uma série de investigações sobre os cachês de prefeituras a artistas do mundo sertanejo foram iniciadas. Na semana passada foi revelado que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, pagaria ao cantor Gusttavo Lima um cachê de R$ 1,2 milhão. O Ministério Público de Minas Gerais instaurou procedimento para analisar o contratos da prefeitura com artistas no valor de R$ 2,3 milhões. Após polêmica, o evento marcado para junho na cidade foi cancelado. Contratos de shows em outros estados são investigados pelo Ministério Público.

No sábado, a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro afirmou que a rescisão do contrato com Gusttavo Lima ocorreu “sem qualquer ônus e dispêndio ao município”. A administração da cidade publicou um termo assinado em 30 de maio, no qual as partes “renunciam a qualquer direito” do contrato de prestação de serviço que determinava o pagamento de R$ 1,2 milhão ao músico sertanejo. “Fica extinta a relação contratual até então existente, bem como todas as obrigações assumidas em contrato, não havendo nada mais a reclamar pelos distratantes, inclusive multa e indenizações de qualquer natureza, seja em juízo ou fora dele”, diz trecho do documento.