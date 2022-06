EM entrevista Zema hoje

Sabatina do governador Romeu Zema terá transmissão ao vivo pelo canal do portal Uai no YouTube, a partir das 9h30 (foto: MARCOS VIEIRA/EM/D.A.PRESS)

A série de sabatinas do Estado de Minas com pré-candidatos ao governo estadual será retomada hoje, com a participação do governador Romeu Zema (Novo), que deve disputar novo mandato em outubro, no podcast “EM Entrevista”, a partir das 9h30, com transmissão ao vivo pelo canal do Portal Uai no YouTube. Zema terá cerca de 40 minutos para responder aos questionamentos de jornalistas do EM. Líder das pesquisas de intenções de voto, ele tem trocado farpas com Alexandre Kalil (PSD), ex-prefeito de BH e segundo colocado nos levantamentos. Na semana passada, após ser chamado de “débil mental” pelo adversário, o governador convidou Kalil a fazer um teste de QI. “Talvez se eu seja [débil mental], ele é muito mais. Então, fica aqui o desafio”, desafiou.

O governador negocia a formação de uma coligação para sustentar sua campanha à reeleição. Além do Novo, PP e Agir devem compor o grupo. Mesmo no PL, que tem como pré-candidato o senador Carlos Viana, há setores que defendem o apoio a Zema. Em meio ao imbróglio com Kalil, Zema anunciou, na quinta-feira, a quitação de acordo bilionário com as prefeituras por causa de atrasos nos repasses ligados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Verbas de IPVA e ICMS também foram postas em dia. As cifras estão em torno de R$ 7 bilhões. Há, ainda, a necessidade de honrar parcelas de outro acordo com os municípios, referente a recursos à saúde ainda não despachados.

Zema precisa lidar, ainda, com a polêmica sobre a mineração na Serra do Curral. A autorização do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam) ao empreendimento da Tamisa gerou críticas de ambientalistas e foi parar na Justiça. Outra mina na serra, controlada pela Gute Sicht, também é judicialmente questionada pela Prefeitura de Belo Horizonte.

O governador defende o aval dado pelos técnicos de seu governo à Tamisa. "A empresa fez um processo dentro da legalidade, segundo a minha equipe técnica, em quem confio — e confio muito. São pessoas muito capacitadas. Mas, se alguém provar que não é legal, vamos rever, sim. Não sou dogmático. Não sou dono da verdade", disse, em meados de maio.

Pesquisa Genial/Quaest divulgada em maio apontou que o pré-candidato do Novo tem a preferência de 41% do eleitorado e Kalil, 30%. Enquanto o ex-prefeito de BH firmou acordo com o presidenciável do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, Zema apoia o pré-candidato do seu partido ao Planalto, Felipe d’Avila. Mesmo assim, tem recebido acenos do presidente Jair Bolsonaro (PL), que busca reeleição.

Na próxima segunda, às 13h, o participante do “EM Entrevista” será o senador Carlos Viana. Já passaram pelo estúdio outros três pré-candidatos ao governo: Alexandre Kalil, Miguel Corrêa (PDT) e Renata Regina (PCB). Deve disputar o governo de Minas também Saraiva Felipe (PSB), Marcus Pestana (PSDB), Vanessa Portugal (PSTU) e Lorene Figueiredo (Psol).