Artistas querem derrubada de vetos de Bolsonaro

"Venho pedir pela derrubada dos dois vetos, não só porque são leis complementares, mas porque é preciso de uma vez por todas que a gente possa ter um Plano Nacional de Cultura", Júlia Lemmertz, atriz, em audiência na Câmara dos Deputados (foto: TV CÂMARA/REPRODUÇÃO)

Diversos artistas e representantes de secretarias estaduais de Cultura participaram ontem de audiência na Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, na qual defenderam a derrubada de dois vetos do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os projetos são a nova Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, que destinam recursos para o setor cultural, mas foram vetadas pelo chefe do Executivo federal. O grupo presente no Congresso pretende fazer uma articulação junto a parlamentares e lideranças de bancadas para tentar garantir um número expressivo de votos pela derrubada dos vetos. Cabe aos parlamentares a análise de vetos presidenciais. Deputados e senadores podem manter ou derrubar os vetos.





O projeto conhecido como nova Lei Aldir Blac estipula repasse anual, pela União, de R$ 3 bilhões a governos estaduais e municipais ao longo de cinco anos. Os recursos seriam destinados a editais e atividades artísticas e também participariam de ações de incentivo a programas culturais. Criada em homenagem ao ator Paulo Gustavo, a lei de mesmo nome determina o repasse de verba pela União a estados e municípios para o enfrentamento dos efeitos da pandemia de COVID-19 sobre o setor cultural. Pelo projeto, seriam repassados R$ 3,86 bilhões a estados e municípios. Do total: R$ 2,79 bilhões seriam destinados a ações no setor audiovisual; R$ 1,06 bilhão para ações emergenciais no setor cultural.





Em ambos os vetos, Bolsonaro alegou que os projetos contrariam o interesse público. No caso da Lei Paulo Gustavo, ele apresentou razões fiscais. Segundo ele, o projeto cria despesa sujeita ao teto de gastos dos órgãos públicos e não apresenta uma medida compensatória para garantir o cumprimento desse limite. Também afirmou que o repasse ao setor cultural comprimiria despesas discricionárias (não obrigatórias) “que se encontram em níveis criticamente baixos e abrigam dotações orçamentárias necessárias à manutenção da administração pública”.





Durante a audiência pública, a atriz Júlia Lemmertz cobrou respeito ao setor cultural e afirmou que a derrubada dos vetos é uma forma de "olhar para a cultura". “Venho pedir pela derrubada dos dois vetos, não só porque são leis complementares, mas porque é preciso de uma vez por todas que a gente olhe para cultura e a gente possa ter um Plano Nacional de Cultura. Vamos ser honestos nisso uma vez na vida: você consome, você paga, você fomenta", afirmou a atriz. Já o presidente da Associação dos Produtores de Teatro, Eduardo Barata, afirmou que os artistas estão sendo desconsiderados pelo governo Bolsonaro. "Somos tratados como a escória da sociedade. Isso prejudicou muito nosso setor, mesmo antes da pandemia" afirmou.