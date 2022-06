Kalil alfineta Zema por dívida de MG com a União: 'Não fez o dever de casa'

O pré-candidato ao governo de Minas Alexandre Kalil (PSD) participou do podcast 'Flow' nesta quarta-feira (1/6) (foto: Reprodução/YouTube) Pré-candidato ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD) alfinetou seu principal rival dos pleiteantes ao cargo, o governador Romeu Zema (Novo), nesta quarta-feira (1°/6). Durante sua participação no podcast “Flow” , o ex-prefeito de Belo Horizonte afirmou que a atual gestão “não fez o dever de casa” para negociar a dívida de R$ 149,9 bilhões do estado com a União.









Desse modo, ele ressaltou que estar alinhado com o presidente do país dá mais condições de poder negociar as dívidas. “Ninguém acerta, nem no Rio, nem Minas, parece que o RS tá numa situação melhor. Se não tiver o presidente alinhado, você esquece”, pontuou Kalil.





Em seguida, ele criticou Zema por ter o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL) e não ter negociado a dívida. “E quando o nosso governador teve o presidente alinhado, não fez o dever de casa. Não levou um convênio, não acertou a dívida, não fez nada. Então o próximo governador vai pegar um estado com R$ 150 bilhões de dívida a mais do que tem”, disse.





O ex-presidente do Galo será o segundo pré-candidato ao Governo de Minas a participar do Flow. Em 20 de outubro de 2021, o atual governador mineiro Romeu Zema (Novo) foi o convidado do podcast. À época, ele ainda não era tido como pré-candidato ao governo, mas hoje se coloca como principal rival dos pleiteantes ao cargo.





Carlos Viana (PL), Miguel Corrêa (PDT), Marcus Pestana (PSDB), Saraiva Felipe (PSB), Renata Regina (PCB) e Lorene Figueiredo (Psol) também são pré-candidatos na disputa pelo governo mineiro.





As eleições deste ano, que escolhem também o presidente da República, senadores, deputados federais, deputados estaduais, serão realizadas em 2 de outubro. Caso seja necessário, haverá segundo turno no dia 30 do mesmo mês.