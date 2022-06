Bolsonaro descarta debates no 1º turno

(foto: ISAC NÓBREGA/PR )

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que evitará os debates no primeiro turno das eleições para não levar “pancada o tempo todo” dos adversários. Ele foi entrevistado na rádio do apresentador Carlos Massa, o Ratinho, em programa que foi ao ar no início da tarde de ontem. “No segundo turno eu vou participar. Se eu for para o segundo turno, devo ir, né, eu vou participar. No primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os 10 candidatos vão querer o tempo todo dar pancada em mim e eu não vou ter tempo de responder”, disse.

Ele esteve em Jataí, no interior de Goiás, em ato alusivo aos 127 anos da cidade e para a entrega da 1ª etapa do Complexo Esportivo JK. Antes disso, fez motocross na cidade goiana. Bolsonaro também alegou em sua defesa, na rádio, que as perguntas que fizerem aos outros candidatos nos debates irão ser respondidas contra ele. “Aí, vai fazer pergunta para outro, vão dar pancada em mim e depois pergunta para outro”, afirmou. Segundo o presidente, é preciso analisar “isso daí”, pois, de acordo com ele, as perguntas deveriam ser “pré-acertadas” com os encarregados de fazer os debates, para não baixar o nível.

Ainda na entrevista, Bolsonaro afirmou que pretende “fatiar a Petrobras” e aproveitou para tecer críticas aos acionistas minoritários da estatal: “Querem lucro e ponto final. A privatização da Petrobras leva no mínimo quatro anos. Tenho uma ideia de fatiar a Petrobras. Realmente, não está dando certo atualmente. Esse pessoal não quer saber se o Brasil tem problema ou não tem. Quer lucro e ponto final”, declarou o presidente. Na terça-feira, o Ministério de Minas e Energia (MME) formalizou o pedido para incluir a estatal petrolífera no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), que é responsável por gerir processos de concessão e privatização. Ele ainda lembrou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi responsável por vender papéis da companhia a esses acionistas minoritários. “Os papéis foram vendidos na época do governo Lula. Desses R$ 44 bilhões de lucro, cerca de 40% vão para os acionistas minoritários. E vão para fora do Brasil cerca de R$ 6 bilhões por mês atualmente, em parte considerável para fundos de pensão para fora do Brasil”, critic

Durante o programa, Bolsonaro também voltou a chamar a estatal de “Petrobras Futebol Clube”, em alusão, segundo ele, à prioridade da empresa em tratar de interesses próprios. Ele também relembrou o apelo que fez para que a companhia não fizesse um novo reajuste de preços nos combustíveis.

“Há três semanas, fiz um apelo: 'Petrobras, não reajuste mais o preço porque vai quebrar o Brasil'. O combustível é a correia da inflação. Sobem os mantimentos, sobe tudo”, disse Bolsonaro.

Ontem, o presidente já havia criticado a possibilidade de a Petrobras aumentar o valor do ICMS sobre o diesel em R$ 1, em uma referência ao projeto aprovado na semana passada pela Câmara dos Deputados para fixar o ICMS dos combustíveis, e que não é bem-visto pelos governadores. “A Petrobras pode quebrar o Brasil com isso”, alertou.

Ainda ontem, Bolsonaro esteve na cidade de Luis Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. Ele chegou em um avião no Aeródromo Jardim dos Oliveiras, que fica em frente ao Bahia Farm Show. Foi recebido por apoiadores e deixou o local pilotando moto, sem capacete, e seguiu para o Centro da cidade em um passeio. Depois do passeio de moto, o presidente foi ao Bahia Farm Show, maior evento de tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do país. Além de participar da abertura da feira, o presidente entregou títulos de posse de terra para moradores dos municípios de Barreiras, Serra do Ramalho, Angical e Barra, também na Região Oeste, e também de Luis Eduardo Magalhães.