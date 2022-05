Ao vivo: EM entrevista pré-candidata ao PCB ao governo mineiro

Renata Regina trabalha sua pré-candidatura desde fevereiro deste ano (foto: PCB/Divulgação )





O Estado de Minas entrevista, nesta segunda-feira (30/5), a pré-candidata do Partido Comunista Brasileiro (PCB) ao governo mineiro, Renata Regina. A sabatina, que começa às 14h, será transmitida ao vivo no canal do YouTube do Portal Uai.





Fotógrafa e doula - responsável por ajudar mulheres no processo de parto, Renata trabalha sua pré-candidatura desde fevereiro deste ano. No plano nacional, o nome do PCB à presidência da República é Sofia Manzano.

A conversa com Renata dá continuidade à série de entrevistas do EM com pré-candidatos ao Palácio Tiradentes. Na semana passada, o sabatinado foi Alexandre Kalil (PSD). Antes, houve a vez de Miguel Corrêa (PDT).





Na próxima segunda, (6), às 9h45, o convidado será Romeu Zema (Novo).





As candidaturas ao pleito deste ano só serão oficializadas no período de convenções partidárias. As reuniões vão ocorrer entre julho e agosto.