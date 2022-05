Associação completa 52 anos

A Associação Mineira de Advogados Trabalhistas (Amat) comemora amanhã 52 anos de fundação. O evento será realizado no espaço de eventos Casa Pampulha, localizado na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 4.928, na Pampulha, em Belo Horizonte, a partir das 16h. Além do aniversário da associação, a nova gestão vai tomar posse efetivamente.





A diretoria deveria ter tomado posse em março de 2020, porém a festividade não ocorreu devido à pandemia de COVID-19. Segundo o conselheiro Gustavo Leonardo Lopes, este é um evento muito esperado. Ele explica que os membros da atual gestão tomaram posse oficialmente, mas a festividade precisou ser adiada em razão das medidas estabelecidas pelo poder público para impedir a disseminação do coronavírus





Lopes explica que a associação tem o objetivo de melhorar as condições de trabalho dos advogados trabalhistas. “Ela atua junto ao TRT fazendo vários requerimentos para obter direitos para esses advogados. Por exemplo, durante a pandemia, tivemos a questão dos alvarás. Tinha muito problema para recebê-los. Foi a Amat que fez uma intermediação junto à Caixa Econômica e ao tribunal para que os alvarás fossem pagos mais rapidamente.”





De acordo com o conselheiro, antes eles demoravam entre três e seis meses para ser entregues. “Antes da pandemia, o prazo era de uma semana. A associação conseguiu fazer acordos de cooperação junto com esses órgãos para que o procedimento fosse mais rápido.” Outro pleito da entidade é o retorno das audiências presenciais. “A audiência em que as testemunhas vão ser ouvidas, a grande maioria dos advogados entende que deve ser presencial.” Outra reivindicação é facilitar o acesso dos advogados aos juízes





A Amat tem ainda uma escola que oferece palestras, cursos e seminários para os associados, “visando aperfeiçoar os advogados através do ensino”. No evento, vão estar presentes várias autoridades, como o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG), Sérgio Rodrigues Leonardo; o presidente do Tribunal Regional do Trabalho 3ª Região (TRT-3), Ricardo Mohallem; o procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho, Arlélio de Carvalho Lage; e o ex-ministro do Trabalho Caio Luís de Almeida Vieira de Mello.