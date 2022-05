Toffoli rejeita ação de Bolsonaro para investigar Alexandre de Moraes

"Não constam da notícia-crime nenhum destes elementos [sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais], razão pela qual o simples fato de o referido ministro ser o relator do INQ 4.781/DF [fake news] não é motivo para se concluir que teria algum interesse específico, tratando-se de regular exercício da jurisdição", Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal (foto: CARLOS MOURA/SCO/STF )

Brasília – Doze horas depois de fazer nova ofensiva contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes, pedindo abertura de investigação contra o magistrado por abuso de autoridade, o presidente Jair Bolsonaro sofreu dois reveses na mais alta corte do país. O ministro Dias Toffoli, do STF, negou o pedido do chefe do Executivo federal, enquanto a ministra Rosa Weber enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma solicitação de investigação contra Bolsonaro por ataques às urnas eletrônicas. Mas o presidente fez, então, nova investida. Insatisfeito com a decisão de Toffoli, ele decidiu levar a mesma notícia-crime contra Moraes à PGR, para também pedir investigação à corte.

Dias Toffoli rejeitou a ação de Bolsonaro afirmando que os argumentos do chefe do Executivo "não constituem crime e que não há justa causa para o prosseguimento do feito". Bolsonaro acusou Moraes de cometer "sucessivos ataques à democracia, desrespeito à Constituição e desprezo aos direitos e garantias fundamentais" e alegou que o ministro comete abuso de autoridade. Para Toffoli, Moraes não cometeu nenhum crime por ser relator dos inquéritos contra o presidente. "Com efeito, não constam da notícia-crime nenhum destes elementos, razão pela qual o simples fato de o referido ministro ser o relator do INQ 4.781/DF não é motivo para se concluir que teria algum interesse específico, tratando-se de regular exercício da jurisdição", escreveu.

“Ademais, cumpre salientar que a maior parte das alegações do requerente dizem respeito à matéria de defesa, que deve ser apresentada nos referidos procedimentos investigatórios, não se mostrando viável que sejam analisadas fora do contexto daqueles autos, ainda mais por outro ministro que não seja o próprio relator”, afirmou Toffoli. A petição de Bolsonaro foi protocolada no STF sob o número de PET 10.368 e assinada pelo advogado Eduardo Reis Magalhães. Normalmente, nesses casos, deveria ter sido enviada por meio da Advocacia-Geral da União (AGU).

Moraes é relator dos inquéritos das fake news, e da suposta interferência na Polícia Federal e do vazamento de investigação da PF sobre invasão de hacker ao TSE. Todos os três têm Bolsonaro como investigado. Além disso, foi ele quem pediu abertura de investigação contra Bolsonaro, que teria associado as vacinas contra a COVID-19 ao risco de a pessoa desenvolver Aids, conforme o chefe do Executivo federal fez em live semanal. Após a decisão de Toffoli, anunciou que pedirá à PGR para cobrar investigação contra Moraes.

O ministro Luiz Fux, presidente do STF defende Moraes, na condução do inquérito das fake news. Em evento na Corte de combate à desinformação, em parceria com o TSE, Fux afirmou que a investigação está “em ótimas mãos”. Fux ainda criticou os "ataques livres" à Corte e disse que o STF "não sai da sua cadeira" para questões políticas ou morais. Segundo ele, um inquérito sigiloso, aberto por Toffoli, identificou ameaças terroristas contra o STF. “Muitos talvez não saibam, mas, para que se tenha a exata noção de como esse trabalho do inquérito é importante, (revelo) que veio a lume notícia de atos preparatórios de ataque terrorista contra o STF. Daí, a necessidade de o processo ser sigiloso e de as notícias serem divulgadas de forma genérica.”

O presidente do TSE, ministro Edson Fachin, também elogiou a relatoria de Moraes. "Palavra de reconhecimento e de respeito, por ser, como devem ser os juízes, intimorato a quaisquer atos ou ataques", afirmou, dirigindo-se ao magistrado. "Meus cumprimentos, ministro Alexandre de Moraes, pela dedicação à causa da verdadeira república", acrescentou Fachi

Nova reação

Ontem à tarde, após a decisão de Toffoli, a ministra Rosa Weber enviou à PGR ação na qual o deputado federal Israel Batista (PSB-DF) pede a investigação contra Bolsonaro por suas falas contra o processo eleitoral em um evento no Planalto e depois com empresários. “Sendo esse o contexto, ouça-se o senhor Procurador-Geral da República, a quem cabe a formação da opinio delicti em feitos de competência desta Suprema Corte”, disse. Para o parlamentar, Jair Bolsonaro tenta prejudicar as eleições deste ano.

Na peça protocolada no Supremo, o parlamentar cita a sugestão de Bolsonaro para que as Forças Armadas auditem os votos depois das eleições. “Não bastasse o teor do que relatado até aqui, o sr. presidente da República chegou, ainda, a sugerir a suspensão das eleições e do processo eleitoral deste ano”, afirmou. Além disso, ele acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter cometido crime de improbidade por uso de recursos públicos para disseminação de informações falsas.

Senadora Simone Tebet é o melhor nome, segundo pesquisa encomendada por MDB, PSDB e Cidadania (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO )

Líderes de partidos escolhem Simone Tebet

Vinicius Doria





Brasília – A senadora Simone Tebet (MDB-MS) foi considerada ontem o nome mais viável para liderar a chapa do autodenominado "centro democrático", de acordo com pesquisa encomendada pelos partidos que compõem a aliança (MDB, PSDB e Cidadania). Representantes das três legendas passaram a tarde reunidos na sede do Diretório Nacional do Cidadania, em Brasília, para discutir o futuro da terceira via, com base na apresentação feita pelo professor Paulo Guimarães, do Instituto Guimarães Pesquisa e Planejamento.





No final do encontro, os presidentes das três legendas deram declarações protocolares sobre a necessidade de união dos partidos, mas não divulgaram os dados da pesquisa. Embora eles tenham evitado cravar, para a imprensa, que Tebet será a escolhida, o Correio Braziliense/Estado de Minas apurou que o nome dela foi o escolhido pelos líderes das siglas. Agora, a indicação precisa ser confirmada pelas executivas dos três partidos.





Os três partidos voltarão a se encontrar na próxima terça-feira para bater o martelo sobre o futuro da terceira via. Até lá, o presidente do PSDB, Bruno Araújo (PE), terá a missão de oferecer a Doria alternativas de composição. Representantes da cúpula tucana estão articulando para os próximos dias um encontro com João Doria, em São Paulo, para apresentar essas alternativas. No comitê de campanha do ex-governador paulista, o clima é de expectativa e apreensão, desde que a Comissão Executiva decidiu, na última terça-feira, insistir para que Doria desista da candidatura.





A pesquisa qualitativa apontou que o pré-candidato do PSDB, João Doria, tem baixo potencial de crescimento de intenção de votos porque esbarra na elevada taxa de rejeição. Tebet, ao contrário, teria mais possibilidade de crescimento por incorporar o perfil buscado pelo chamado eleitor nem-nem, que não se simpatiza com o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, nem com o presidente Jair Bolsonaro, que busca a reeleição. “Estamos reunidos para tentar saber quem é melhor para responder a esses 50% que não estão satisfeitos ou veem como negativa essa polarização (entre Lula e Bolsonaro)”, disse o anfitrião do encontro, Roberto Freire, presidente do Cidadania, comentando o único número divulgado da pesquisa.





Perguntado se, na terça-feira, o PSDB não apresentar uma solução para a divisão interna, Freire foi lacônico: “Aí acabou, mas não tenho preocupação com isso”. Segundo ele, o interesse maior de oferecer uma alternativa viável para o país prevalecerá sobre posições individuais ou isoladas.





Em São Paulo, o ex-governador João Doria passou o dia reunido com seus principais assessores de campanha e não fez nenhuma declaração pública. Mas o pré-candidato tucano postou a seguinte mensagem ontem: “O momento é de diálogo. O projeto de construção política deve priorizar o Brasil e o povo brasileiro”.