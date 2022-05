Senador reafirma apoio a Kalil em Minas: "Os Alexandres estão juntos"

"Pra desespero de muitos, os Alexandres [Silveira e Kalil] estão juntos. Com a gente aqui não tem molecagem. Podem até procurar pelo em ovo, mas nós vamos unidos", Alexandre Silveira (PSD-MG), pré-candidato à reeleição ao Senado (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS )

O senador Alexandre Silveira (PSD) afirmou ontem que estará ao lado do pré-candidato do partido ao governo de Minas, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), nas eleições deste ano. O parlamentar vai disputar novo mandato. "Pra desespero de muitos, os Alexandres estão juntos. Com a gente aqui não tem molecagem. Podem até procurar pelo em ovo, mas nós vamos unidos", disse o parlamentar, que é presidente da legenda no estado, em publicação nas redes sociais.

A declaração ocorre um dia depois de Silveira se encontrar com o governador Romeu Zema, principal adversário de Kalil na corrida pelo governo de Minas, em Curvelo, no Norte do estado. O encontro foi interpretado por interlocutores como sinal de que o senador poderia apoiar o chefe do Executivo e o presidente Jair Bolsonaro (PL), também candidato à reeleição.

O PSD enfrenta impasse em Minas por causa da intenção de Kalil de fazer aliança com o pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva. A aliança esbarra na disputa pelo Senado, porque o PT pretende lançar o deputado federal Reginaldo Lopes. Além disso, os deputados federais do PSD por Minas querem apoiar a tentativa de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. No fim de abril, eles se reuniram com Alexandre Silveira para defender o apoio da legenda ao presidente da República. O grupo falou da intenção de priorizar a reeleição dele ao Senado. Estiveram presentes os quatro deputados pessedistas eleitos pelo estado: Diego Andrade, Subtenente Gonzaga, Stefano Aguiar e Misael Varella. "Levamos [a Alexandre Silveira] o sentimento da bancada [sobre apoiar Bolsonaro]. Reconheço que o partido tem instâncias de decisão que, naturalmente, vão debater e, em algum momento, deliberar", disse Gonzaga ao Estado de Minas, na ocasião. Ligado às forças de segurança e uma das vozes da mobilização dos agentes policiais do estado, Gonzaga deixou o PDT recentemente porque é alinhado a Bolsonaro.

VOTO Em visita a Juiz de Fora, na Zona da Mata, na sexta-feira, Alexandre Kalil afirmou que pretende votar em Lula. “Eu já disse antes. Independentemente de aliança, do que eu pense ou não pense. Se for feita ou não for feita a aliança. Eu tenho um jeito de pensar o que é o governo e o que é governar. E eu não posso aqui dizer por que não vai dar certo ou vai dar certo. Eu mentir e dizer aqui que ele não é bom candidato. Ele é o melhor candidato à Presidência da República. Infelizmente, se não der, não deu. Mas meu voto é do presidente Lula”, disse.

“Presidente Lula tem um bom papo. Eu estou falando como Alexandre Kalil, não como político. É um cara absolutamente agradável. Gentil, cortês”, afirmou. “Mesmo se der tudo errado, se teve uma coisa legal foi sentar com Lula”, disse também Kalil. O ex-prefeito ainda comentou: “É legítimo o PT querer o candidato? Absolutamente. É legítimo o PSD querer manter a cadeira que sempre foi dele? É legítimo. Estamos com um problema onde tudo é legítimo, temos um impasse onde temos que conversar. O PSD é um grande partido e o PT é um grande partido. Estamos com problemas, mas, com conversa, iremos acertar”, afirmou também.

Horas depois das declarações de Kalil, Reginaldo Lopes elogiou o apoio público do ex-prefeito a Lula. "Com satisfação, a gente recebe essa declaração do Kalil. Ele estar ao lado de Lula é se posicionar pela democracia e fazer parte desta frente ampla contra o autoritarismo e que vai reconstruir o Brasil para melhorar a vida do povo, que está passando fome, desempregado e sofrendo com a carestia", declarou.

Já o PT em Minas Gerais divulgou nota ressaltando que nenhum filiado está autorizado a apoiar outra candidatura ao Senado ou negociar apoio em nome do partido. "A prioridade para 2022 em Minas é eleger Lula presidente, Reginaldo senador, derrotar Zema e eleger uma bancada forte de deputados e deputadas. É uma construção coletiva que visa ao melhor para o país, sem espaço para projetos e interesses individuais", disse a direção estadual no comunicado. Em ato de sua pré-campanha em Belo Horizonte, na última terça-feira, Lula se reuniu com lideranças do PT e pediu empenho para costurar o apoio mútuo com Kalil em Minas.