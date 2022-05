Genial/Quaest aponta Lula com 46% dos votos

Pesquisa Genial/Quaest divulgada ontem aponta o pré-candidato do PT à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, com folga na liderança. Ele tem 46% das intenções de voto, enquanto o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 29%. Ao mesmo tempo, cresce o percentual de eleitores que querem uma terceira via na disputa, 22%.





Na pesquisa estimulada, em seguida, estão Ciro Gomes (7%), João Doria (3%), André Janones (3%), Simone Tebet (1%), Felipe d’Ávila (1%) e Luciano Bivar (0%). Brancos/nulos/não vai votar são 6%, e indecisos, 3%.





Já em eventual segundo turno, Lula venceria em todos os cenários. Em disputa com Bolsonaro, o petista teria 54% contra 34%. Votos brancos e nulos somam 9%, e 2% dos eleitores ainda estão indecisos.





A pesquisa também quis saber se a intenção de voto dos eleitores pode mudar e 63% afirmaram que é uma decisão definitiva. Outros 35% responderam que podem mudar caso algo aconteça e 2% não responderam ou não sabem. O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 8 de maio e contou com dois mil entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais.





Sobre rejeição, a pesquisa indica que a menor é de Lula (43%). Bolsonaro, Ciro Gomes e João Doria têm mais de 50%. O índice de rejeição de Bolsonaro tem caído desde fevereiro deste ano, quando alcançou 66%. Já a porcentagem de Lula, principal adversário do presidente, tem oscilado entre 42% e 43% desde dezembro de 2021.