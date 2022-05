Bolsonaro cresce, mas Lula lidera

Deborah Hannah Cardoso





Brasília – Nova pesquisa do Instituto MDA Pesquisa, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte (CNT) e divulgada ontem, aponta a liderança do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial. No cenário espontâneo, o petista tem (33,4%), à frente do atual chefe do Executivo federal, Jair Bolsonaro, que aparece com 27,3%. Os candidatos polarizados são seguidos por Ciro Gomes (3,8%), João Doria (0,9%), André Janones (0,5%), Outros (1,2%), Branco/nulo (5,8%) e Indeciso (27,1%). É a primeira pesquisa sem a presença do ex-juiz Sergio Moro.





Já no voto estimulado, Lula aparece com 40,6% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro fica com 32%. Ambos são seguidos por Ciro Gomes (7,1%), João Doria (3,1%), André Janones (2,5%), Simone Tebet (2,3%), Felipe D’Avila (0,3%), Brancos/nulos (5,1%) e indecisos (7,0%).





Outro recorte do levantamento é sobre a avaliação do atual governo federal. A gestão de Jair Bolsonaro é rejeitada por 43,6% e bem avaliada por 30,4%. Já o desempenho pessoal do chefe do Executivo é desaprovado por 58,8% e aprovado por 37,9%.





O novo levantamento não pode ser comparado ao anterior, divulgado em fevereiro, porque o ex-juiz Sergio Moro e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), não aparecem mais na lista de pré-candidatos sondados pela pesquisa. Com os dois na disputa, Lula tinha 42,2% e Bolsonaro, 28%. O instituto também realizou seis simulações de segundo turno. Lula vence em todos os cenários. Já Bolsonaro perderia para Lula e Ciro, mas ganharia de Doria e Tebet.





A pesquisa foi realizada entre 4 e 7 de maio de 2022 e foram entrevistados 2002 eleitores. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança chega a 95,6%, e o registro no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) está sob o protocolo BR-05757/2022.