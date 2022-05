Lula quer esforço do PT para fechar aliança com Kalil em Minas Gerais

(foto: MARCOS VIEIRA/EM/D.A.PRESS)

Apesar dos impasses que podem dificultar a aliança, o PT vai seguir trabalhando para viabilizar a união entre o seu pré-candidato ao Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil, que pretende disputar o governo de Minas pelo PSD. Ontem, Lula pediu aos petistas mineiros que façam esforços para atrair Kalil para uma ampla aliança. O recado foi dado durante reunião que começou no fim da tarde, em um hotel na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Mais cedo, Lula esteve em Contagem, na Grande BH, onde fez novas críticas ao presidente Jair Bolsonaro.

O encontro no hotel não bateu o martelo sobre os rumos do PT em Minas, mas deixou recado claro, segundo interlocutores contaram ao Estado de Minas. Embora nomes de outros partidos tenham se oferecido para dar palanque a Lula, Kalil é a prioridade.

Neste momento, a avaliação no PT é que a aliança está emperrada por causa de fatores ligados ao PSD. O partido de Kalil quer disputar o Senado Federal com Alexandre Silveira; os petistas, por sua vez, têm a pré-candidatura de Reginaldo Lopes. Além disso, parlamentares do PSD mineiro querem apoiar a tentativa de reeleição de Bolsonaro.

"Lula reafirma a legitimidade da construção da pré-candidatura do deputado Reginaldo Lopes, mas diz da necessidade de continuar o diálogo com Alexandre Kalil. No esforço, ainda – dentro do que o prazo nos permitir – de, lá adiante, tentar, quem sabe, entendimento e unidade para uma ampla aliança em Minas Gerais", relatou o deputado estadual Cristiano Silveira, presidente do PT mineiro, após a reunião com Lula.

Os interlocutores da reunião apontam que, para o PT, não há problemas em um palanque com dois candidatos ao Senado – Reginaldo e Alexandre Silveira. O PSD, no entanto, precisa aceitar a condição. "Queremos uma construção ampla de apoio a Lula em Minas – isso inclui o diálogo com Kalil. E continuaremos a construção de nossa pré-candidatura ao Senado", afirmou Cristiano Silveira.

A reunião teve a participação de nomes nacionais do PT, como o ex-ministro Aloizio Mercadante. Depois, em meio ao vaivém de pessoas no saguão do hotel, surgiu Gleisi Hoffman, presidente nacional petista e deputada federal pelo Paraná. Segundo o deputado federal Odair Cunha (PT-MG), o encontro foi oportunidade para "discutir os cenários" eleitorais no estado. "Nesses cenários, o que está colocado é que vamos continuar trabalhando pela viabilização da aliança com Alexandre Kalil", assegurou.

Na segunda-feira, houve um jantar da cúpula petista na casa do ex-ministro Walfrido dos Mares Guia, na Região Sul de BH. Mais cedo, houve ato partidário no Expominas – Kalil não esteve lá. O PSD também não enviou representantes à primeira agenda de Lula em BH, no fim da manhã de ontem, quando ele recebeu líderes de partidos que devem caminhar ao lado dele na disputa presidencial.

“NINGUÉM DÁ

BOLO EM AMIGO”

Alexandre Kalil rebateu ontem insinuações sobre estar "evitando" Lula durante a passagem do petista por Minas. "Aqui em Minas Gerais ninguém dá bolo em amigo. Normalmente, é café quente e pão de queijo", escreveu ele no Twitter. Durante discurso a apoiadores em BH, na segunda-feira, Lula garantiu que vai fazer nova viagem a Minas. "Voltarei muitas vezes a Minas Gerais. Temos que fazer muitas conversas aqui. Há coisas a serem acertadas. Vamos ter que construir algumas alianças no estado", explicou, sem citar nomes. Nem mesmo o governador Romeu Zema (Novo), rival local dos petistas, foi mencionado. Neste momento, o arco de alianças do PT tem PSB, PCdoB, PV, Rede, Psol e Solidariedade.

Novas críticas a Bolsonaro

No segundo dia de sua pré-campanha ao Palácio do Planalto em Minas, o ex-presiente Luiz Inácio da Silva se reuniu com correligionários e apoiadores em Contagem, região metropolitana. Ele reforçou o discurso de voltar a incluir os mais pobres nas prioridades do seu eventual governo e fez duras críticas ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Lula afirmou que é preciso campanhas para pensar no povo brasileiro, principalmente nos cidadãos em condições mais vulneráveis.





"Só é possível governar corretamente se você colocar o coração nas suas decisões. Tem gente que pensa que governar é apenas discutir a contabilidade. Tem gente que pensa que é fácil governar e é fácil governar apenas olhando o número da receita e o número da despesa", pontuou o ex-presidente.





No evento, o petista afirmou que a principal dívida do Brasil é com os brasileiros. "Em vez de olhar os números, a dívida fiscal, nós temos que começar a pagar uma coisa que ninguém fala, que é a dívida social com 215 milhões de brasileiros", disse Lula. "Se você deixar o povo por último, nunca vai sobrar dinheiro para fazer nada", pontuou. "É muito fácil governar o Brasil se a gente colocar o povo no orçamento e colocar o rico no Imposto de Renda. Essa é a lógica", emendou.





Ele declarou ainda que está animado para fazer mudanças no país. "Vou sair daqui muito mais animado, com a certeza de que este país vai mudar", afirmou. O petista ainda rebateu os comentários de seus opositores sobre a economia ser desvalorizada em seu governo e apontou que quer andar junto dos empresários. "O Lula não quer tomar nossas fábricas. O Lula não quer tomar nossos lucros. O Lula quer emprego para os trabalhadores, salário justo, respeito. Se o cara tiver casa, emprego, estudando, se o filho tiver tranquilo em casa, a gente vai diminuir a bandidagem, a violência, o assalto", declarou.





Lula criticou Bolsonaro dizendo que o presidente "brincou" com a doença durante a sua gestão. "Nós temos um presidente que não chorou uma lágrima por 640 mil pessoas que morreram de COVID, não visitou um hospital. Não visitou uma UTI. Pelo contrário, enquanto as pessoas morriam ele desacreditava. Ele desacreditava nos cientistas brasileiros, nos laboratórios", declarou.





"Pelas pessoas que estão desempregadas. Pelas pessoas que estão morrendo por falta de remédio. Pelas pessoas que querem viver, que querem comer de manhã, de tarde e à noite. Pelas pessoas que querem passear. Se você não sofrer por isso, o mundo está desgraçado", discursou no evento.





Ele ainda apontou a diferença entre seu discurso, mais focado na educação, com o de Bolsonaro, sobre armas. “Eles [empresários do agronegócio] não querem votar na gente por outra razão. É porque eu coloquei livros nas escolas. E ele [Jair Bolsonaro] quer vender armas. Ele não fala a palavra educação, não fala a palavra livro. Este país não precisa de armas. Quem tem que ter arma são as Forças Armadas para proteger a nação”, disse o petista.