Kalil diz que está livre para fazer aliança, mas apoio a Lula é incerto

O pré-candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil (PSD), afirmou ontem que tem “caminho claro” e que seu “espectro não é do Bolsonaro”. O ex-prefeito de Belo Horizonte está mais próximo de fechar aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputará o Palácio do Planalto tendo como principal adversário o atual chefe do Executivo federal. Kalil comentou os contatos que já teve com o petista e disse estar "livre" para escolher seu próprio caminho.

“Eu já me encontrei com ele [Lula] várias vezes, temos muita agenda juntos. Agora, o nosso partido é muito eclético. Os deputados estão lá, têm benesses em Brasília que não me importam quais são, mas quem manda no meu partido é o presidente Gilberto Kassab. E quando conversei com ele, pedi a liberdade para escolher o meu caminho”, afirmou Kalil em entrevista à Rede Mais, afiliada da TV Record.

O pré-candidato também comentou o impasse na aliança entre PSD e PT em Minas. “Eu não posso fazer também com que A, B ou C apoie o presidente Lula, como tenho também que ver como a cúpula que realmente manda no partido dá essa liberdade a todos. Então, isso não me incomoda e não é desafio, acho que cada um olha como quer”, disse. A aliança dos dois partidos no estado esbarra na disputa pelo Senado. O PT pretende lançar o deputado federal Reginaldo Lopes, enquanto o PSD já definiu que Alexandre Silveira tentará novo mandato no Senado.

A direção do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais negou que a visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Belo Horizonte, marcada para a próxima segunda-feira (9/5), tenha sido cancelada. De acordo com a Secretaria de Comunicação do partido em Minas, toda a agenda de Lula na capital mineira está mantida.

Lula é aguardado em Minas para visita de três dias, inclusive para o lançamento da pré-candidatura de Reginaldo Lopes ao Senado. O evento está previsto para o Expominas, em Belo Horizonte, na próxima segunda-feira. Ele deve ir também a Contagem, na Grande BH, na terça-feira, e em seguida a Juiz de Fora, na Zona da Mata. As duas cidades são administradas por prefeitas petistas – Marília Campos, em Contagem, e Margarida Salomão, em Juiz de Fora.

O desmentido da Secretaria de Comunicação ocorreu devido a informações que circularam ontem dando conta de que Lula teria cancelado a agenda em BH por causa do impasse na definição sobre a disputa pelo Senado no estado.

ADESÃO A

SILVEIRA

Único representante do PCdoB na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o deputado estadual Celinho do Sinttrocel vai apoiar a pré-candidatura de Alexandre Silveira ao Senado. Eles se reuniram ontem para tratar do tema. O PCdoB compõe a federação de partidos à esquerda liderada pelo PT. Mesmo com a presença de uma pré-candidatura em sua coalizão, no caso Reginaldo Lopes, Celinho garantiu que caminhará ao lado de Silveira.

"Ele é arrojado e vai sempre lutar e representar Minas, lutando por nossas rodovias, quando foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Dnit), e fazendo brilhante trabalho em favor da categoria dos trabalhadores em transportes rodoviários do Brasil e, em especial, Minas", disse. O comunista tem base eleitoral no Vale do Aço e carrega, em seu nome parlamentar, a sigla do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Coronel Fabriciano, que o alçou à vida pública. O apoio de Celinho foi comemorado por Silveira. "Não podemos colocar as cores acima dos interesses da po- pulação. Precisamos sair do debate ideológico para fazer um país mais justo", afirmou.