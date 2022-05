Silveira afirma que parte do PSD mineiro pretende apoiar Bolsonaro

"Tem 60 dias que ouço o PT falando do PSD, mas não vi ninguém do PSD tratando com o PT sobre uma coligação" Alexandre Silveira, senador candidato à reeleição, em entrevista ao lado do presidente da CDL, Marcelo de Souza e Silva (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/D.A PRESS )

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) admitiu ontem que há impasse sobre eventual apoio da legenda ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Minas Gerais. O parlamentar disse que vários deputados do partido têm a intenção de caminhar com Jair Bolsonaro (PL) na eleição de outubro. “Tem 60 dias que ouço o PT falando do PSD, mas não vi ninguém do PSD tratando com o PT sobre uma coligação. Para ficar claro na sociedade, priorizamos o crescimento interno partidário. E só definiremos agora com quem caminharemos e de que forma caminharemos. O coordenador da bancada federal é do nosso partido, o deputado Diego Andrade, Misael Varela, Subtenente Gonzaga... A maioria quer caminhar com o atual presidente da República”, afirmou o senador.

Pré-candidato do PSD ao governo do estado, o ex-prefeito de BH Alexandre Kalil recentemente conversou por telefone com Lula, mediado por Gilberto Kassab,presidente nacional do partido. A formação de uma aliança entre os partidos é vista como estratégica para que Kalil ganhe popularidade no estado numa disputa com Romeu Zema (Novo), mas a situação segue incerta.

Alexandre Silveira esteve em Belo Horizonte ontem participando de um evento na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), para tratar de temas como a reforma tributária e de medidas de estímulo ao setor produtivo. O impasse na coligação com o PT está justamente na escolha para a disputa de uma das cadeiras do Senado: enquanto os petistas vão optar pelo nome do deputado federal Reginaldo Lopes, o PSD quer entrar na disputa com Silveira.

Na semana passada, Silveira se reuniu com quatro deputados da bancada federal do PSD para discutir sua candidatura à reeleição no Senado. Estiveram presentes justamente os deputados Diego Andrade, Subtenente Gonzaga, Stefano Aguiar e Misael Varella. “Há muita especulação, mas nada foi definido acerca do destino do PSD de Minas Gerais. É importante ressaltar que isso será feito de forma democrática, ouvindo nossa bancada federal, estadual, que se tornou altamente consistente e volumosa. Tenho visto muita especulação, não há debate interno. Não sabemos onde caminhamos nas coligações”, afirmou Silveira.

“Um partido só sobrevive se respeitar a democracia interna. E nós faremos isso. Ouviremos a maior parte do partido. Tudo o que tem sido debatido é mais fruto de vontades pessoais do que a vontade”, completou. Ele não definiu período certo para a formalização de coligações no estado: "O certo é que não há esse debate interno do PSD. Cada partido está fazendo seu debate do ponto de vista de seus interesses internos. Com o fechamento do prazo de filiação, começaremos a debater no nosso diretório qual caminho tomaremos na questão das coligações em Minas".

“Bolsonaro só atende filhos e milicianos”, afirma Lula

Brasília – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro (PL) "só atende os filhos dele e os milicianos que cercam ele". O presidenciável discursou a moradores da ocupação Vila Soma, na cidade de Sumaré (SP), ao lado do pré-candidato a governador do estado Fernando Haddad (PT) e do pré-candidato a deputado federal Guilherme Boulos (Psol). "Ele nunca atendeu prefeito, ele nunca atendeu governadores", disse o ex-presidente. "Ele só atende os filhos dele e os milicianos que cercam ele. E ele fica causando terror, fica mentindo sete vezes por dia através de fake news".

Lula disse também que não pretende fazer “campanha suja”. “Bolsonaro fala que a campanha do Lula vai ser suja, vai ter mentira, agressividade. Eu queria dizer para esse cidadão, que por acaso virou presidente da República, que nós vamos fazer campanha limpa, a nossa campanha não será agressiva, a nossa campanha não terá fake news. O que vai acontecer neste país é que nós vamos ser agressivos de votar no 13 em 2 de outubro, para que a gente possa tirar ele e colocar alguém mais democrático para governar este país”, afirmou o pré-candidato do PT no discurso em Sumaré.

Ainda ontem, o senador Flávio Bolsonaro (PL) criticou a ausência de Lula nas ruas. Lula vem visitando estados, mas apenas em locais fechados. "Cada vez fica mais difícil explicar como um ex-presidiário, que não pode sair de casa, por ordem de uma certa emissora, tá (sic) liderando pesquisa e um presidente que é bem recebido em todo o Brasil [Jair Bolsonaro] perde para todos", escreveu Flávio.

TERCEIRA VIA Enquanto um candidato único de terceira via para o disputar o Palácio do Planalto não decola, diante do impasse de PSDB e MDB com as pré-candidaturas de João Doria e Simone Tebet, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, será o candidato à Presidência pelo partido. Apesar de ter mantido conversas com PSDB e MDB para formar uma coligação e lançar um candidato único para o autointitulado "centro democrático", as negociações não vigoraram. Em vídeo divulgado ontem, Bivar afirmou que as outras legendas "não tiveram a mesma unidade que o União Brasil".

"Não restou para nós outra alternativa a não ser sair com uma chapa pura. Porque sair com uma chapa pura? Porque a gente não aceita, eu me recuso a aceitar os extremos que estão aí estabelecidos", afirmou na gravação. A chapa contará com outro nome do partido. O mais cotado é o ex-juiz Sergio Moro, que migrou para a legenda no fim da janela partidária, ocorrida no mês passado. Ele era o pré-candidato pelo Podemos e se filiou ao União Brasil sem definição para concorrer às eleições.

Logo que o ex-ministro da Justiça do presidente Jair Bolsonaro (PL) largou o posto, Bivar se lançou como pré-candidato pelo partido comandado por ele. Apesar de se apresentarem como nomes antagônicos à polarização entre Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os vários nomes da terceira via não decolaram.