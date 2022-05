Bolsonaro diz que o PL vai contratar empresa para auditar as eleições

"Nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez contratada, a empresa já começa a trabalhar", Jair Bolsonaro, presidente da República, em live ao lado do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) (foto: YOUTUBE/REPRODUÇÃO)

Brasília – Em mais um capítulo da crise entre o Executivo e a Justiça Eleitoral, causada pela desconfiança do presidente Jair Bolsonaro sobre a eficácia das urnas eletrônicas, o chefe do Executivo afirmou ontem, em sua transmissão semanal de quinta-feira, que o seu partido, o PL, vai contratar empresa para fazer auditoria das eleições brasileiras. E que as Forças Armadas não serão apenas espectadoras do processo eleitoral. Já o Ministério da Defesa, que comanda Exército, Marinha e Aeronáutica, também fez nova pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A pasta enviou requerimento à corte solicitando a divulgação das propostas das Forças Armadas sobre as eleições deste ano. O documento foi endereçado ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin, no início da tarde de ontem.

Durante a live, ao lado do general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinente de Segurança Institucional (GSI), Bolsonaro anunciou: “Eu adianto aqui, em primeira mão. Estive com o presidente do partido, o PL, há poucos dias. E como está na legislação eleitoral, nós contrataremos uma empresa para fazer auditoria nas eleições. Agora, deixo claro. Essa auditoria não vai ser feita após as eleições. Uma vez contratada, a empresa já começa a trabalhar. Antes das eleições, ela pode, daqui a 30, 40 dias, chegar à conclusão de que, dada a documentação que tem na mão, dado o que já foi feito até o momento para termos eleições livres de qualquer suspeita de ingerência externa, ela pode falar que é impossível auditar e não aceitar fazer o trabalho. Olha a que ponto nós vamos chegar”.

Ele disse também: “As eleições têm que ser realizadas sem qualquer sombra de dúvida. Afinal de contas, é um momento para o TSE, com toda certeza, mostrar para o mundo, através dessa empresa de auditoria, que nós temos o sistema mais confiável do mundo no tocante às eleições. Já que as pesquisas dizem que o senhor Lula tem 40%, o Lula vai ganhar. Então, eu quero garantir a eleição do Lula com processo aqui.”

Bolsonaro afirmou ainda que as Forças Armadas não serão “espectadoras” das eleições. “As Forças Armadas não vão fazer o papel de apenas chancelar o processo eleitoral, participar como espectadoras das eleições. As Forças Armadas não estão se metendo no processo eleitoral. Elas foram convidadas. As Forças Armadas são bastante zelosas. Eu entendo que o TSE, salvo melhor juízo, deve agradecer às Forças Armadas e tomar providências”, declarou ele na live.

Ainda ontem, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, enviou requerimento ao TSE pedindo divulgação das propostas dos militares sobre as eleições. O documento foi endereçado ao presidente do TSE, ministro Edson Fachin, no início da tarde de ontem. As sugestões foram apresentadas à Comissão de Transparência das Eleições (CTE), criada pelo TSE para ampliar a fiscalização do processo eleitoral brasileiro. No documento, a pasta argumenta que a imprensa e parlamentares solicitaram acesso às propostas, mas não foram atendidos. “Veículos de imprensa e parlamentares estão solicitando acesso aos documentos que contêm as propostas de aperfeiçoamento da segurança e da transparência do processo eleitoral que foram elaboradas e apresentadas pelo representante das Forças Armadas da CTE”, diz trecho do ofício.

As Forças Armadas questionaram o TSE 88 vezes nos últimos oito meses sobre o que consideram ser supostas vulnerabilidades do processo eleitoral. Os militares enviaram cinco ofícios sigilosos assinados pelo general de divisão do Exército Heber Garcia Portella, que participa da Comissão de Transparência do TSE. Quatro desses documentos já receberam respostas, mas um ainda aguarda manifestação do TSE. Os ofícios foram enviados apesar de autoridades terem reiterado que o processo eleitoral é seguro, auditável e que não há indícios de que as consultas populares passaram por fraude.

O ministro Luís Roberto Barroso, do TSE, chegou a dizer recentemente, sem citar Bolsonaro, que as Forças Armadas são estimuladas a desacreditar o processo eleitoral. Em seguida, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, classificou a declaração de Barroso como “irresponsável”.

PACHECO O TSE ainda não se manifestou sobre o pedido do governo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse ontem que ainda não tinha detalhes sobre o pedido do Ministério da Defesa. “Não conheço o pedido, nem as circunstâncias exatas do que contém esse ofício ao TSE. Obviamente que há a autonomia do Tribunal Superior Eleitoral da decisão sobre as questões de eleição no Brasil. Isso tem que ser respeitado. Mas vejo que toda medida de se conferir mais transparência ao processo eleitoral é bem-vinda”, afirmou.

Questionado sobre o ofício para que a presidência do Senado peça ao TSE que haja observadores europeus nas eleições de 2022, Pacheco disse que a proposta, apresentada pelo líder da Minoria no Senado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ainda está sendo avaliada. “Vamos fazer a avaliação sobre a possibilidade de acolhimento ou não”, declarou. (Com agências)

Conselho da CIA é negado

Cristiane Noberto

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro negou, durante sua live semanal de toda quinta-feira à noite, que recebeu conselho de William Burns, diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA, na sigla em inglês), para não duvidar do sistema eleitoral brasileiro, conforme veiculou a agência Reuters. “Fake news”, disse ele. Já o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República afirmou que "não recebe recados de nenhum país do mundo, nem os transmite".

"Temos um excelente corpo de diplomatas e adidos para tratar dos interesses nacionais", indicou a pasta. O GSI, contudo, confirmou que o ministro general Augusto Heleno esteve com Burns e que a agenda "foi devidamente divulgada". Contudo, "os assuntos tratados, em reuniões, na área de inteligência, são sigilosos".

Já o Tribunal de Contas da União (TCU) solicitou que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) monitore uma pesquisa milionária encomendada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) para avaliar sua própria gestão. A Secretaria de Comunicação (Secom) do governo federal contratou duas agências, no valor total de R$ 13,5 milhões. O relator do processo no TCU, ministro Walton Alencar Rodrigues, destacou a possibilidade de indícios de desvio de finalidade na pesquisa encomendada pelo governo. “É forçoso reconhecer que os resultados obtidos em pesquisa de opinião tão ampla têm clara utilidade para elaboração de campanhas eleitorais e para balizamento dos comportamentos dos candidatos”, apontou.

Rodrigues acrescentou que a pesquisa deve ser alvo de investigação, em razão do ano eleitoral. “Dado o momento de realização da contratação, no último ano do atual governo, e suas características, não é possível afastar o risco de que os resultados das pesquisas sejam utilizados de forma indevida, para subsidiar a campanha eleitoral do excelentíssimo senhor presidente da República, que é, notoriamente, candidato à reeleição”, disse o ministro do tribunal. (Com agências)

Brasil ganha 2 milhões de jovens eleitores

Brasília – Mais de 2 milhões de novos eleitores entre 16 e 18 anos entre janeiro e abril deste ano. É o saldo divulgado ontem pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, de adolescentes que tiraram o título de eleitor para votar em outubro. O resultado foi avaliado como positivo pelo ministro, após números anteriores terem apontado presença menor de eleitores abaixo dos 18 anos, em comparação com eleições anteriores. “A Justiça Eleitoral mostrou toda a força que tem nessa reta final do cadastro eleitoral para as eleições 2022”, comemorou o ministro.

A Justiça Eleitoral superou todas as marcas históricas de atendimentos e fechou a data final do cadastro eleitoral com recorde no país. Em meio às campanhas para que jovens tirem o título de eleitor e se engajem politicamente, foram 8.553.519 pedidos atendidos nos últimos 31 dias, sendo 4.550.465 de forma presencial nos cartórios pelo sistema Elo e 4.003.054 solicitações feitas de forma virtual pelo Título Net.

Na data final, quarta-feira, foram mais de 1,3 milhão de atendimentos, 830.850 pela internet e 512.756 de forma presencial. Desde a última segunda-feira, os sistemas da Justiça Eleitoral alcançaram números expressivos, sendo batidos diversos recordes históricos dia após dia.

Na quarta, às 13h39, foi registrado o recorde de acessos simultâneos aos sistemas do TSE: foram 345 mil pessoas conectadas ao mesmo tempo.

Em Minas Gerais, a situação não foi diferente. Nos últimos dias de disponibilidade dos serviços relacionados ao título, entre 1º e 4 de maio, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) registrou 301.586 atendimentos. No estado, foram 104.950 atendimentos presenciais nos cartórios eleitorais e centrais de atendimento ao eleitor, sendo 45.225 só no dia 4. De janeiro a abril, foram registrados 287.001 atendimentos pre- senciais. Pelo Título Net, o TRE-MG recebeu 196.636 solicitações de atendimento entre 1º e 4 de maio, sendo mais da metade desse total somente no dia 4. Entre 1º de janeiro e 30 de abril, eleitoras e eleitores mineiros já haviam feito 374.937 requerimentos pelo Título Net.

“Vimos, como há muito não se via, um país unido pelo bem e fortalecimento da democracia. Por isso, agradeço a cada um e a cada uma, influenciador ou não, famoso ou não, e jovens de todas as idades, que participaram e criaram conteúdos nas redes sociais para chamar a atenção de todos para o cadastramento eleitoral e a regularização dos títulos de todas as pessoas”, disse o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin.

Em fevereiro, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) registrou a menor porcentagem de adolescentes de 16 e 17 anos com título de eleitor desde a conquista do direito ao voto para essa faixa etária, na Constituição de 1988. De acordo com o órgão, pouco mais de 13% estavam aptos para votar nas eleições de 2022 naquele momento. Por isso, celebridades incentivaram adolescentes a tirarem o título de eleitor. A campanha teve início com a cantora Anitta.