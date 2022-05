Silveira recusa a tornozeleira eletrônica e volta a desafiar o STF

O deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) em solenidade no Palácio do Planalto, na quinta-feira passada, após receber a graça (perdão) do presidente Jair Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Deborah Hanna Cardoso e Taísa Medeiros

Brasília – O deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a oito anos e nove meses de prisão por atos antidemocráticos e ameaças à corte e perdoado por indulto presidencial, se recusou ontem a receber o mandado de intimação de uma oficial de Justiça para se apresentar à Polícia Federal em 24 horas para recolocar a tornozeleira eletrônica. A ordem foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, que também determinou pagamento de multa de R$ 405 mil por descumprimento do uso da tornozeleira eletrônica. Com a aplicação da multa, o ministro determinou o bloqueio de bens nesse valor nas contas de Silveira.

Moraes está sem o equipamento desde 17 de abril, segundo informação da Secretaria de Administração Penitenciária, que disse também que o parlamentar é responsável pela tornozeleira. A tentativa de cumprimento do mandado de intimação foi feita na manhã de ontem, em seu gabinete na Câmara dos Deputados. Em comunicado ao ministro do STF, a oficial de Justiça afirmou: “Deixei de intimar o Exmo. deputado federal Daniel Lúcio de da Silveira, uma vez que – ao encontrá-lo e me identificar como oficial de Justiça do STF – ele se recusou a receber o mandado e ainda afirmou que 'não vai mais usar tornozeleira, pois está cumprindo decreto do presidente da República”.

Na decisão de Moraes, ele afirmou que, diante da recusa de Silveira em colocar a tornozeleira, decidiu abrir inquérito por desobediência e aplicar multa diária de R$ 15 mil. Moraes escreveu que o desrespeito de Silveira às cautelares impostas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal revelam “seu completo desprezo pelo Poder Judiciário”.

Moraes reforçou que, apesar do perdão dado pelo presidente Jair Bolsonaro, continuam valendo as medidas restritivas impostas pelo plenário do Supremo a Daniel Silveira, entre as quais o uso da tornozeleira, enquanto não for julgada a legalidade do indulto. Daniel Silveira chegou a ser preso no ano passado por ordem do STF, mas foi libertado mediante algumas medidas restritivas, que, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR), ele descumpriu.

A graça presidencial concedida por Bolsonaro ao parlamentar ainda será analisada pelo Supremo Tribunal Federal, já que há seis representações de partidos na corte contra o ato. Quem está relatando as ações é a ministra Rosa Weber, que ainda não emitiu o seu parecer a respeito.

O Banco Central anunciou ontem que a determinação do ministro Alexandre de Moraes de bloquear todas as contas financeiras do deputado federal Daniel Silveira foi atendida pelas instituições financeiras. A determinação foi tomada após o parlamentar se recusar a receber o mandado de intimação de uma oficial de Justiça.

AMEAÇAS À

DEMOCRACIA

O ministro Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), afirmou ontem, na abertura da sessão do Supremo Tribunal Federal, que não se pode transigir com ameaças à democracia nem se permitir a corrosão da autoridade do Judiciário. "O respeito entre as instituições — e não há instituição acima ou abaixo, todas as instituições — e a harmonia entre os Poderes dependem não só de abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme: não transigir com ameaças à democracia, não aquiescer com informações falsas e levianas, não permitir que se corroa a autoridade do Poder Judiciário", afirmou Fachin.

Para o magistrado, o Supremo "é um farol para todos os demais juízes e demais juízas do país, assim como para todos os tribunais". Ele conclamou a “defesa da normalidade e do exercício das competências institucionais como condição de possibilidade e sustentáculo da República e de uma sociedade livre, justa e solidária”.

Ele afirmou que “sem diálogo e concórdia não há cooperação para a defesa das instituições” e que “as liberdades democráticas integram o patrimônio moral das gerações futuras”. "É nossa missão social", afirmou o ministro, garantir um futuro a essas gerações “mesmo diante dos desafios direcionados às instituições democráticas”. “É necessária a firme e colaborativa atuação das instituições da República para que a confiança que o povo brasileiro sempre teve no Judiciário possa ser atestada como fato histórico”, ressaltou.

O presidente do TSE destacou também a necessidade de respeito entre as instituições e a harmonia entre os Poderes, que "dependem hoje não só da abertura para o diálogo, mas também de uma posição firme: não transigir com as ameaças à democracia; não aquiescer com informações falsas e levianas; não permitir que se corroa a autoridade do Poder Judiciário".

A fala de Fachin ocorre em meio à crise institucional provocada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL), que concedeu perdão ao deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a oito anos e nove meses de prisão por atos antidemocráticos e ameaças a ministros do STF. Bolsonaro também tem feito ataques frequentes às urnas eletrônicas, levantando dúvidas sobre a eficácia do sistema, mas sem apresentar provas de irregularidades. (Com agências)

Luiz Fux abriu a sessão de ontem do STF relatando encontros com o senador Rodrigo Pacheco e com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira (foto: NELSON JR/SCO/STF )

Fux fala em “Judiciário forte e independente”

Brasília – O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, abriu a sessão da corte de ontem informando aos demais magistrados que se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Abordamos a necessidade de termos um Judiciário forte, independente e responsável para manutenção da paz social e dos direitos fundamentais dos brasileiros. Em suma: a reunião foi deveras proveitosa”, afirmou Fux. Ele citou ainda a reunião que teve com o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira. “Oportunidade em que ele manifestou que as Forças Armadas estão comprometidas com o processo eleitoral e com a democracia”, relatou Fux.





O ministro aproveitou para celebrar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, comemorado na terça-feira. “É de suma importância prestigiar a imprensa profissional, que tem sido fundamental para a história do Brasil”, disse. “A imprensa livre é um dos pilares da nossa democracia e por isso, em nome do STF, gostaria de cumprimentar todos os jornalistas de todo o país, que diariamente ajudam na produção e divulgação de notícias, propiciando à sociedade, através da informação, sua autodeterminação, suas escolhas e seus juízos de valor”, concluiu.

Durante a sessão, a ministra Cármem Lúcia também saiu em defesa da liberdade de imprensa. "Não há democracia sem imprensa livre. Acho que é algo bem simples de ser entendido. O direito à informação é previsto no inciso 33 do artigo 5º da Constituição. Não há possibilidade de, num período de tantas mentiras, mentiras dolosas, planejadas para cumprir determinados objetivos – e peço, não desculpas, mas apenas que possa acentuar, porque o que é chamado como fake news muitas vezes não entendem. É uma mentira. Mentira dolosa, planejada, com objetivos planejados e específicos. É preciso que as coisas tenham o seu devido nome", afirmou a magistrada.





REUNIÃO

COM STM





Rodrigo Pacheco recebeu ontem o presidente do Superior Tribunal Militar (STM), ministro Luís Carlos Gomes Mattos, na residência oficial do Senado para uma reunião institucional. Durante o encontro, que durou cerca de 40 minutos, Pacheco reforçou a importância do diálogo entre as instituições e da democracia com o chefe do Judiciário mi- litar. Ele também tratou de pautas de interesse da corte.





“No encontro, além das pautas de interesse do STM no Senado, reforcei a ele a importância do diálogo entre todas as instituições para o fortalecimento da democracia e a preservação do Estado de direito, condições fundamentais para o desenvolvimento social e econômico”, disse Pacheco por meio de sua conta no Twitter. E esse alinhamento, necessário para o processo de pacificação social, só é possível por meio do diálogo. (DHC com agências)

(foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Enquanto isso...

...Conselho de ética abre processo contra Eduardo Bolsonaro

O Conselho de Ética da Câmara dos Deputados abriu processo disciplinar contra o deputado Eduardo Bolsonaro (foto) (PL-SP), filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. O motivo da apuração foi a publicação feita pelo deputado no mês passado. Na ocasião, ele debochou da tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão, colunista do jornal O Globo, durante a ditadura militar. Na época, o filho 03 do presidente escreveu em seu Twitter que “ainda estava com pena da cobra”, referindo-se ao relato feito pela jornalista, que contou ter sido trancada numa sala escura com uma jiboia, após sessões de chutes e coices. As representações contra Eduardo foram apresentadas pelos partidos PCdoB, Rede, Psol e PT. As siglas pedem a cassação do mandato do parlamentar. Durante a sessão do conselho de ontem, o parlamentar não compareceu. Ainda não foi escolhido o relator do caso.