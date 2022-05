Lula também culpa Zelensky por guerra

Pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva causou polêmica ao afirmar em entrevista à revista Time que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, é “tão responsável quanto Putin”, o presidente da Rússia, pela guerra. Com sua foto estampada na capa da publicação, ao lado do título “O segundo ato de Lula: o líder mais popular do Brasil busca retornar à Presidência”, o petista disse ainda que os EUA e a União Europeia também têm parte da culpa pela conflito. Para ele, , a guerra poderia ter sido evitada se houvesse diálogo entre as nações. “Nós, políticos, colhemos aquilo que plantamos. Se planto fraternidade, solidariedade, concórdia, vou colher coisa boa. Mas se planto discórdia, vou colher desavenças. Putin não deveria ter invadido a Ucrânia. Mas não é só o Putin que é culpado, são culpados os EUA e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a Otan? Os EUA e a Europa poderiam ter dito: ‘A Ucrânia não vai entrar na Otan’. Estaria resolvido o problema”, afirmou ele à revista.





Questionado se ele acredita que a motivação do conflito foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Lula respondeu: “Esse é o argumento que está colocado. Se tem um segredo nós não sabemos. O outro é a [possibilidade de a] Ucrânia entrar na União Europeia. Os europeus poderiam ter resolvido e dito: ‘Não, não é o momento de a Ucrânia entrar na União Europeia, vamos esperar’”.





“Não tentaram [diálogo com a Rússia]. As conversas foram muito poucas. Se você quer paz, você tem que ter paciência. Eles poderiam ter sentado numa mesa de negociação e passado 10 dias, 15 dias, 20 dias, um mês discutindo para tentar encontrar a solução. Então eu acho que o diálogo só dá certo quando ele é levado a sério”, completou.





O petista considerou, em um cenário em que fosse presidente, quais seriam suas ações. “Eu, se fosse presidente hoje, teria ligado para o [Joe] Biden, teria ligado para o Putin, para a Alemanha, para o [Emmanuel] Macron, porque a guerra não é saída. Eu acho que o problema é que, se a gente não tentar, a gente não resolve. É preciso tentar”, declarou.





Quanto a Zelensky, Lula disse: “E agora, às vezes, fico vendo o presidente da Ucrânia na televisão como se estivesse festejando, sendo aplaudido de pé por todos os parlamentos. Ele quis a guerra. Se ele [não] quisesse a guerra, teria negociado mais. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na Cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin”, afirmou.





Lula disse ainda que não pretende discutir política econômica durante a campanha. “Sou o único candidato com quem as pessoas não devem se preocupar (em relação à política econômica), porque já fui presidente duas vezes. Não discutimos políticas econômicas antes de vencer as eleições, porque já fui presidente duas vezes. Não discutimos políticas econômicas antes de vencer as eleições. Primeiro, você tem de ganhar as eleições. Em vez de perguntar o que eu vou fazer, apenas olhe para o que eu fiz”, disse o petista,





Lula afirmou também que quando deixou a Presidência não pensava em ser candidato novamente, mas acredita agora que todas as políticas sociais estão sendo "destruídas". "O que eu estou vendo, 12 anos depois, é que tudo aquilo que foi política para beneficiar o povo pobre, todas as políticas de inclusão social, tudo isso foi destruído, desmontado”, declarou.