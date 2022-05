Bolsonaro chama Lula de "cara de pau" e volta a atacar governadores

(foto: ANDRÉ BORGES/AFP)

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é "cara de pau" por cobrá-lo sobre a inflação que assola o país e desemboca em itens alimentícios e combustíveis. O chefe do Executivo criticou o petista ao comentar sobre as manifestações realizadas no domingo, Dia do Trabalho. "O cheiro de mortadela estava na televisão. A cara de pau dele de me culpar pela inflação. A inflação vem do 'fica em casa e a economia a gente vê depois'", afirmou ele em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro tem associado ao PT governadores críticos de sua gestão.

Em transmissão ao vivo na live do dia 28 último, Bolsonaro culpou governadores pela alta dos preços e disse que a "inflação está no mundo todo". "Essa crise, esses problemas, a pandemia. A péssima condução por parte de muitos governadores levou a esse caos. Se não fôssemos nós, ao conceder o auxílio emergencial lá em 2020 e em uma parte de 2021, como estariam as pessoas?”, questionou.

"E, agora, vêm uns candidatos aí, que nem são governadores, e querem colocar a culpa em mim. Na inflação, nos combustíveis, no preço da energia elétrica. O que os governadores que são simpáticos ao Lula fizeram? Impuseram as maiores medidas restritivas em todo o país", afirmou.

Bolsonaro também ironizou a política externa do Partido dos Trabalhadores (PT) em um eventual governo de Lula. Para ele, o petista não seria capaz de conseguir dar uma resposta ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia. “A razão dessa guerra, por tudo o que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvida aqui no Brasil em uma mesa tomando cerveja. Teria sido resolvido aqui, senão na primeira cerveja, na segunda. Se não desse na segunda, na terceira. Se não desse na terceira, até acabarem as garrafas a gente ia fazer um acordo de paz”, afirmou o presidente.

No domingo, Bolsonaro sugeriu às autoridades da Turquia a criação de uma espécie de comitiva de presidentes para visitarem Vladimir Putin, em Moscou. A proposta chegou a ser descrita por uma parcela de diplomatas dentro do Itamaraty como sendo "megalomaníaca", enquanto do lado dos mediadores do conflito com a Ucrânia a percepção é de que o momento não é de "show", e sim de negociações de bastidores.

POLÍCIA Na conversa com apoiadores, Bolsonaro prometeu aumentar o número de convocados em concursos da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Ele chegou a telefonar ao ministro da Justiça, Anderson Torres, na frente dos presentes, pedindo um "aditivo" para ampliar as vagas. Como a previsão de chamamento era de mil novos agentes, o presidente quer, agora, que sejam 2 mil.

Inicialmente, o chefe do Executivo ligou para o secretário de Desburocratização da pasta, Caio Paes de Andrade."Aprovou o PLN 01, ok? Aquele concurso da PF e PRF, como é que está aí? Qual o máximo que você pode botar lá, de aproveitar gente, lá? Legalmente? 535? Ok, pode ver e me retornar agora?", pediu ao telefone. O presidente se dirigiu, então, a uma apoiadora com classificação insuficiente para ser convocada: "São 535, pega [a sua classificação]? Estamos salvando quem pode. Nós fomos muito além do concurso, tá?", apontou.

Em seguida, Bolsonaro entrou em contato com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. "Você pediu quantas vagas para a PF e a PRF, que está lá com o Caio? Qual o teu pedido para cada força? Se tu passar para mil para cada lado, acha que dá para resolver? Então, faz um aditivo aí e pede mil vagas para cada, já que tu está no limite teu. Pode ser? Acabei de falar com o Caio, fala com o Caio você também, para resolver essa parada aí. Foi aprovado o PLN. Tem como formar, este ano, essa turma toda? Tem. Então valeu, valeu", concluiu.

Bolsonaro, em seguida, criticou Lula de novo. "Estou resolvendo a questão da PF, PRF porque são até lucrativas para nós, apreensões, combate à corrupção. Por isso que aquele cara de nove dedos disse que eu não gosto de gente. Que só gosto de polícia", ironizou, em referência a uma declaração do petista, que, no último dia 30, afirmou que Bolsonaro “gosta de armas e de polícia, mas 'não gosta de gente'”. No domingo, Lula se desculpou, afirmando que queria se referir a milicianos, não a policiais. Desde o ano passado, Bolsonaro prometeu conceder reajustes às categorias de agentes da PF e PRF, mas recuou e, agora, estuda aumento de 5% para todos os servidores federais.

Enquanto isso...

...G7 ignora o Brasil de novo

A Alemanha deixou o Brasil de fora da lista de convidados para a reunião do G7, grupo com as sete maiores economias do mundo. O país europeu anunciou, nessa segunda-feira (2/5), que quatro nações em desenvolvimento foram chamadas a participar do encontro, que ocorrerá entre 26 e 28 de junho. Senegal, África do Sul, Índia e Indonésia são os convidados da rodada. O anúncio foi feito pelo porta-voz do governo alemão, Steffen Hebestreit. Desta vez, Berlim ocupa a presidência rotativa do grupo. É uma tradição do G7 chamar os países com maior relevância no momento do evento.

Senado vota Auxílio Brasil nesta semana

Taísa Medeiros

Brasília – Após ser aprovada pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira, a medida provisória que institui complementar o valor do Auxílio Brasil até que ele chegue a R$ 400 por família, e que também o torna permanente, será analisada no Senado na quarta ou quinta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acredita que o valor mínimo de R$ 400 para o benefício deverá ser mantido pelos senadores. “Esse auxílio é fundamental, é importante e naturalmente será aprovado pelo Senado Federal. Sinto que a maioria tem essa compreensão. Em relação ao valor, eu imagino que haja uma tendência a se manter o valor que foi pactuado, porque, de parte do Senado Federal, nós temos uma grande responsabilidade fiscal também”, disse o parlamentar.

Inicialmente, a medida provisória previa o pagamento de R$ 400 até o fim deste ano, mas o texto foi modificado na Câmara dos Deputados para que esse piso seja permanente. O prazo para que a Casa conclua a análise da proposta é 16 de maio. A estimativa é que o governo precise desembolsar R$ 41 bilhões para bancar o complemento do benefício. Só com o Auxílio Brasil, o governo gasta cerca de R$ 47,5 bilhões.

O texto aprovado na Câmara foi um substitutivo do relator, João Roma (PL-BA), que incluiu emenda do deputado Hugo Motta (Republicanos-PB) para tornar permanente esse benefício. O benefício extraordinário será calculado a partir da soma dos benefícios financeiros do Auxílio Brasil para famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza: benefício primeira infância no valor de R$ 130 para famílias com crianças até 36 meses incompletos; benefício composição familiar no valor de R$ 65 mensais para famílias com gestantes, nutrizes ou pessoas de idade entre 3 e 21 anos incompletos, pago por integrante que se enquadre nessas situações.

E ainda benefício de superação da extrema pobreza para famílias cuja renda familiar per capita mensal, mesmo somados os benefícios anteriores, seja igual ou inferior ao valor da linha de extrema pobreza; e benefício compensatório de transição concedido às famílias beneficiárias do programa Bolsa-Família que tiverem redução no valor financeiro total dos benefícios recebidos em decorrência do enquadramento na nova estrutura de auxílios.