Prazo para tirar o título de eleitor e votar em outubro termina amanhã

(foto: TRE-MG/REPRODUÇÃO)

Termina amanhã o prazo para a regularização ou emissão do título de eleitor para quem vai votar nas eleições gerais de outubro próximo. O procedimento pode ser feito on-line, pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) no sistema Título Net, ou presencialmente em cartório eleitoral. Segundo o tribunal, 1.198.114 mineiros precisam regularizar o título.

Com o funcionamento on-line, a movimentação presencial nos cartórios diminuiu muito. A assessoria de imprensa do TRE-MG informou que “não está tendo tanta fila como nos anos anteriores, já que a maior parte dos serviços é oferecida na internet”.

Entre ontem e amanhã, serão cinco unidades de cartórios eleitorais abertas das 8h às 17h na capital. A população pode procurar unidades na região central, no Barreiro e em Venda Nova, com atendimento por retirada de senha.

Para regularizar o título, é necessário verificar a situação no site e conferir se há pendências. Em caso de multa, é preciso fazer o pagamento por boleto, PIX ou cartão de crédito. Após essa etapa, o usuário deve clicar em “Atendimento ao Eleitor” (na coluna do meio) e buscar pelo link “Regularize seu título eleitoral cancelado ou suspenso”.

Quem está fora do domicílio eleitoral também tem até amanhã para alterar o local de votação. Para solicitar a transferência, é necessário que o eleitor resida há pelo menos três meses no novo local e não tenha transferido ou tirado a primeira via do documento nos 12 meses anteriores. É preciso que se tenha em mãos comprovante de residência atualizado e documento de identificação oficial com foto, tanto no procedimento virtual, quanto no presencial.

Para emissão do título de eleitor são necessários documento oficial de identificação (carteira de identidade, de trabalho ou passaporte), comprovante de residência e certificado de quitação do serviço militar (para homens de 18 a 45 anos). Em Minas Gerais, precisam regularizar o título 753.484 eleitores que não compareceram à revisão biométrica nos 259 municípios em que a biometria já é obrigatória no estado. Em Belo Horizonte a biometria ainda não é obrigatória. São 259 cidades que finalizaram o cadastro biométrico e nas quais a identificação biométrica é obrigatória.

Além disso, 444.630 eleitores mineiros não votaram nas eleições de 2020 ou justificaram em três eleições consecutivas, sendo necessário regularizar o título no site.

Depois do prazo, o cadastro eleitoral será aberto apenas em 8 de novembro, após o segundo turno, marcado para 30 de outubro. Dessa forma, quem não emitir ou regularizar seu título no prazo não poderá votar nas eleições de 2022. Neste ano, a população escolherá candidatos a presidente da República, governador, senador e deputados estadual, federal e distrital.

JOVENS O TRE-MG informou que mais de 100 estudantes do Colégio Técnico da UFMG (Coltec), de 16 e 17 anos, interessados em votar pela primeira vez, participaram de evento na Escola Judiciária Eleitoral de Minas Gerais (Ejemg), na última sexta-feira (29/4). A atividade, solicitada pela direção do colégio, contou com a participação da juíza Lívia Borba, diretora-executiva da Ejemg, e três servidoras do TRE. Segundo a assessoria do tribunal, os estudantes usaram a urna eletrônica para votar em candidatos fictícios, nos mesmos cargos que estarão em disputa nas eleições deste ano. Depois, assistiram a uma palestra da servidora Valéria Machado sobre a história do voto no Brasil, segurança do processo eletrônico de votação e enfrentamento à desinformação.

Durante o evento, a juíza Lívia Borba ressaltou o empenho do TRE para conscientizar os jovens de 16 e 17 anos sobre o direito de votar. “É muito importante a participação do jovem no país que ele quer construir. Ele deve participar do processo eleitoral”, afirmou. Já a estudante Luiza, de 16 anos, afirmou: “Conhecer mais o processo me dá mais confiança e mais clareza da importância de participar. Nosso voto importa e vai influenciar o nosso futuro”.

A Ejemg, de acordo com a assessoria do tribunal, tem três projetos voltados para a formação e orientação de jovens que trabalham com estudantes do ensino fundamental e ensino médio. São eles Eleitor do Futuro, Rede de Conversas e Câmara Mirim. Instituições de ensino interessadas em agendar uma atividade podem acessar a página da Ejemg no site do TRE para conferir como fazer a solicitação.

Os cartórios das 304 zonas eleitorais de Minas Gerais, mediante demanda e de acordo com a disponibilidade de equipe, também realizam ações educativas nas escolas dos municípios onde atuam. Entre os temas abordados nas ações dos cartórios e da Ejemg estão cidadania, história do voto e das eleições no Brasil, atuação da Justiça Eleitoral, segurança do processo eletrônico de votação e enfrentamento à desinformação.

COMO FICAR APTO PARA VOTAR

Quem precisa tirar o TÍTULO:

Quem já completou 18 anos e é obrigado a votar

Jovens de 16 e 17 anos que querem votar

Quem está com o título cancelado

Quem quer mudar o seu local de votação ou transferir o título para outro município

753.484 eleitores mineiros que não compareceram à revisão biométrica nos 259 municípios em que o sistema já é obrigatório. Em Belo Horizonte, ainda não é obrigatório.

444.630 eleitores mineiros que não votaram em 2020 ou justificaram em três eleições consecutivas

INTERNET:

Sistema Título Net no site do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)

PRESENCIAL:

CENTRAIS DE ATENDIMENTO EM BH

Avenida do Contorno, 7.038 – Lourdes

Rua Padre Pedro Pinto, 5.020 – Mantiqueira

Rua Padre Pedro Pinto, 4.946 – Mantiqueira (Venda Nova)

Av. Prudente de Morais, 320 – Cidade Jardim

Rua Alcindo Vieira, 67 – Barreiro

* Funcionamento: 8h às 17h

Telefones: 148 e (31) 2116-3600

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

Foto segurando documento de identificação (fotografia do requerente exibindo, ao lado de sua face, o documento oficial de identificação)

Documento de identificação (carteira de identidade, carteira profissional emitida por órgão criado por lei federal ou passaporte)

Comprovante de residência atualizado

Certificado de quitação de serviço militar (para homens com idade entre 18 e 45 anos)

Fonte: Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG)