Contra o comunismo e pela liberdade, bolsonaristas protestam em JF

Manifestação teve início no Bairro São Mateus, na Região Central da cidade, e terminou na Praça Antônio Carlos, também no Centro (foto: Bruno Luis Barros - Especial para o EM)

“Muda Brasil, muda de verdade (...). Bolsonaro com amor e coragem”, dizia uma das letras das inúmeras músicas tocadas em um carro de som que embalaram a manifestação pró-governo e em defesa da liberdade de expressão em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, neste domingo (1º/5).

Carregando bandeiras do Brasil e vestidos de verde e amarelo, os apoiadores – entre jovens, adultos e crianças – trouxeram às ruas faixas e cartazes que citavam Deus, vida, família, pátria e educação, além de clamarem pelo direito de exporem suas opiniões sem serem tolhidos.





Leia também: Bolsonaristas arrastam colchão com moradora de rua em manifestação em BH Os apoiadores do presidente, em diversos momentos, gritavam: “a nossa bandeira jamais será vermelha” – um dos mais tradicionais jargões bolsonaristas em forte oposição a uma suposta ameaça de instalação de um regime comunista no país.

Na Manchester Mineira, o ato deste domingo foi organizado pelos movimentos locais Direita JF, Nas Ruas e Brasil Republicano. Inicialmente, o grupo se reuniu, às 10h, na Praça Jarbas de Lery Santos, no Bairro São Mateus, na Região Central. Às 11h, os apoiadores saíram em carreata pela Avenida Presidente Itamar Franco.

Chegando na Praça Antônio Carlos, também na Região Central, os bolsonaristas cantaram o Hino Nacional, que já havia sido entoado outras vezes durante o trajeto. Ao som da trilha sonora que embalou as vitórias de Ayrton Senna, os manifestantes começaram, aos poucos, a se dispersarem.

“Estamos aqui, hoje, lutando pela nossa liberdade de expressão e, ao mesmo tempo, em apoio ao presidente Bolsonaro”, afirma Deusemar de Souza Lima, diretor-geral do Direita JF, destacando que o movimento também avaliza o indulto concedido pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ).

parlamentar carioca foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 8 anos e 9 meses de prisão e à perda do mandato. Nesse sentido, Silveira era acusado pela Procuradoria Geral da República (PGR) pelos crimes de coação (uso de força) no curso de um processo judicial, incitação à animosidade entre as Forças Armadas e o STF e por tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes da União.

No entanto, para o diretor-geral do Direita JF, a resposta do Supremo Tribunal Federal (STF) às declarações do parlamentar foi excessiva. “Um deputado tem prerrogativa parlamentar. Ele pode falar muitas coisas que não configuram, necessariamente, um crime, mas uma ideia. Trata-se apenas de uma concepção que ele tem sobre algo”, avalia.

Os manifestantes – insatisfeitos com as intervenções do Judiciário nos demais poderes – pediram, ainda, o impeachment de Alexandre de Moraes, seguindo, deste modo, o rol das pautas nacionais levadas às ruas neste 1º de maio em outras cidades, como Belo Horizonte e São Paulo.

“Quando um ministro excede no seu poder e sai das quatro linhas da Constituição, isso cabe, entre outras medidas, um processo de impeachment, que defendemos em decorrência do histórico dele, pois há uma perseguição desenfreada a opositores políticos”, afirma Deusemar à reportagem.

Também em entrevista ao Estado de Minas, a coordenadora do movimento Direita Minas em Juiz de Fora, Roberta Lopes, reforça que a luta é pela livre manifestação das ideias. “Estamos lutando contra a censura e o ativismo judicial”, enfatiza Roberta, defendendo que o indulto de Silveira assegura o direito de manifestação do parlamentar, não havendo crime em suas falas.

“Acima de tudo, temos muito que agradecer a Deus, mas também ao nosso presidente Bolsonaro por respeitar a nossa Constituição Federal. A atitude do presidente ao dar o indulto demonstrou justamente o compromisso dele com a pauta da liberdade. O Daniel, definitivamente, não é um criminoso”, avalia.