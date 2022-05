Bolsonaro caminha ao lado de Daniel Silveira em manifestação em Brasília

Bolsonaro rapidamente cumprimentou apoiadores e deixou manifestação (foto: Reprodução/Facebook)

Um dia depois de marcar presença na abertura da ExpoZebu, em Uberaba, o presidente Jair Bolsonaro (PL) compareceu às manifestações em apoio ao seu próprio governo , na manhã deste domingo (1º/5), em Brasília. O presidente permaneceu apenas 10 minutos no local reservado para o ato, em frente ao Congresso Nacional, mas abriu mão de discursar para o público.

Bolsonaro seguiu inicialmente de carro até o local do movimento, mas optou por caminhar um trecho a pé, ao lado de apoiadores, entre eles o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ), condenado a oito anos e nove meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas beneficiado pelo indulto presidencial.





No caminho, cumprimentou policiais militares e outros fãs, que estavam concentrados desde as 7h. Em seguida, percorreu uma área reservada para ele e integrantes da segurança do governo federal acenando para os manifestantes.

A manifestação teve baixa participação dos apoiadores. Antes das 13h, o público já começou a deixar o local.





Mesmo abrindo mão de falar, Bolsonaro deu rapidamente uma declaração na transmissão ao vivo feita pelo Facebook do presidente: "Vou cumprimentar o pessoal que está aqui numa manifestação pacífica em defesa da Constituição, da Justiça e da liberdade".



Bolsnaro participa ainda de manifestação com apoiadores em São Paulo.





Ao discursar na abertura da ExpoZebu, o presidente havia convocado seus apoiadores a promover atos em todo o paísem defesa do governo e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu principal adversário político nas eleições de outubro.