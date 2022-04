Pacheco e Lira defendem as urnas eletrônicas

''A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo, inclusive com a participação do Senado. Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil'' - Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado (foto: JEFFERSON RUDY/AGÊNCIA SENADO)





Brasília – Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) defenderam ontem a lisura e a eficiência do sistema de votação por urnas eletrônicas, um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez, levantar dúvidas em relação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e falar em suspensão do pleito de outubro se ocorrer “algo anormal”. Pacheco se manifestou, em seu perfil no Twitter.





“As instituições e a sociedade podem ter convicção da normalidade do processo eleitoral. A Justiça Eleitoral é eficiente e as urnas eletrônicas confiáveis. Ainda assim, o TSE está empenhado em dar toda transparência ao processo desde agora, inclusive com a participação do Senado”, escreveu o parlamentar. "Não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O Congresso Nacional é o guardião da democracia!", completou o senador.





Aliado de Bolsonaro, Arthur Lira também se pronunciou. “O processo eleitoral brasileiro é uma referência. Pensar diferente é colocar em dúvida a legitimidade de todos nós, eleitos, em todas as esferas. Vamos seguir, sem tensionamentos, para as eleições livres e transparentes”, escreveu o deputado no Twitter.





No evento Liberdade de Expressão, ocorrido na quarta-feira, no Palácio do Planalto, Bolsonaro afirmou que qualquer suspeição colocaria todo o pleito em risco, incluindo governos estaduais e legislativos. “Não pensam que uma possível suspeição de uma eleição seria só para presidente. Isso seria para o Senado, para a Câmara, se tiver algo de anormal”, disse. O presidente ainda falou sobre uma “sala secreta” do TSE. Sem provas, insinuou que supostamente fabricam o resultado das eleições, de forma não transparente. “Dá pra acreditar nisso? Uma sala secreta, onde meia dúzia de técnicos dizem no final ‘quem ganhou foi esse'”, disse.





Bolsonaro ainda falou diretamente para o ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Roberto Barroso: "Se dirigindo ao Barroso, com currículo invejável, não deveria ter tido eleições de 2020 sem a conclusão daquele inquérito que deveria ser sigiloso. Ele mente". "Eles convidaram as Forças Armadas para verificar o processo, mas se esqueceram que o chefe das Forças Armadas é Jair Messias Bolsonaro", disse.