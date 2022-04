Justiça nega recurso do Novo contra Kalil

''O governador Zema está tentando me censurar. Está querendo censurar esse papo que eu vou ter de coisa boa e coisa ruim que temos que responder e esclarecer'' - Alexandre Kalil, pré-candidato do PSD ao governo de Minas (foto: TWITTER/REPRODUÇÃO)





O desembargador Maurício Soares, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), negou ontem a liminar pedida pelo partido Novo para exclusão de vídeo das redes sociais do pré-candidato do PSD ao governo de Minas, Alexandre Kalil. A legenda do governador Romeu Zema acusou o ex-prefeito de BH de propaganda eleitoral antecipada. A ação cautelar fez Kalil acusar Zema de “censura”. Na gravação que gerou o imbróglio, Kalil lê comentários de usuários das redes sociais. Em determinado momento, o vídeo mostra a opinião de um internauta que escreve "Kalil na cabeça e Zema nunca mais". O pessedista, então, responde: "Que Deus te ouça! Temos que levar essa mensagem. Então, você bate no seu vizinho e conta isso a ele. Aí, você vai do outro lado e conta isso a ele. Vai ao trabalho e grita isso. Conto com você".





A peça impetrada pelo Novo ainda será julgada na íntegra pela Justiça Eleitoral. A sigla de Zema pede, também, a aplicação de multa de R$ 25 mil. Para o Novo, o vídeo é uma "propaganda eleitoral subliminar". "As mensagens são percebidas apenas no subconsciente. São consideradas mensagens ocultas, dissimuladas, que visam atingir o subconsciente humano a fim de persuadir o eleitor a fazer escolhas e entregar seu sufrágio em determinada direção, com similitude semântica ao pedido expresso de voto", lê-se em trecho da ação, assinada pelos advogados Lucas Bessoni, Paulo Augusto Fernandes Fortes, Kym Marciano Ribeiro Campos e Viviane Lacerda Curry Starling, do escritório Bessoni & Fortes.





Antes da decisão judicial, Kalil afirmou que Zema está tentando censurá-lo. "Eu fui surpreendido com um pedido de censura. É isso mesmo, censura. O governador Zema está tentando me censurar. Está querendo censurar esse papo que eu vou ter de coisa boa e coisa ruim que nós temos que responder e esclarecer", começa a dizer Kalil, no vídeo.





"Então, censura, gente, é coisa de ditadura. Censura é coisa de quem não tem o que mostrar. Censura é coisa de gente incompetente. Então, vamos fazer diferente? Vamos mostrar o que fez, vamos falar o que fez e vamos tentar parar de calar a boca de quem está tentando conversar com Minas Gerais de um jeito simples, direto e honesto", completou na peça publicada nas redes sociais na manhã desta quinta, que tem como legenda: "Apelou, perdeu".





Alexandre Kalil iniciou a divulgação de material audiovisual em suas redes sociais em 25 de março deste ano, quando renunciou ao cargo de prefeito de BH e anunciou que é pré-candidato ao governo mineiro nas eleições de 2022. Desde então, foram no mínimo cinco vídeos publicados com referência à administração ou diretamente a Zema.





O vídeo de Kalil antes de quinta-feira foi divulgado na segunda-feira (25/4). Na ocasião, o pré-candidato responde a perguntas e reage a comentários. Um deles diz: "É Kalil na cabeça e Zema nunca mais". Na sequência, o ex-prefeito de BH responde: "Que Deus te ouça". "Então, bate no seu vizinho e conta isso para ele. Aí você vai para o outro lado, e conta isso para ele. Vai no trabalho e grita isso. Conto com você aí". A reportagem entrou em contato com a direção do partido Novo para repercutir as declarações de Kalil, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.