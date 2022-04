WhatsApp nega acordo com TSE para limitar grupos

Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) foi informado ontem, durante reunião com quatro representantes do aplicativo de mensagens WhatsApp, que o adiamento da função “Comunidades”, que permite a presença de mais de 256 pessoas, para depois das eleições brasileiras, foi uma decisão da própria plataforma digital, e não decorre de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Bolsonaro vinha criticando decisão por acreditar que era interferência do tribunal, que também se reuniu com representantes do aplicativo em fevereiro. O informe da reunião foi feito pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria.





Em nota divulgada após o encontro, o WhatsApp informou que a decisão de lançamento foi "tomada exclusivamente pela empresa, tendo em vista a confiabilidade do funcionamento do recurso e sua estratégia de negócios de longo prazo". "Essa decisão não foi tomada a pedido nem por acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)", afirmaram. A empresa voltou a afirmar que a data ainda será definida e que "só acontecerá após as eleições de outubro".





DESINFORMAÇÃO





O WhatsApp e outras redes sociais firmaram compromisso com o TSE a fim de combater a desinformação durante as eleições. Com o anúncio de que o “Comunidades” viria apenas após as eleições, Bolsonaro sugeriu que o adiamento foi exigido pelo TSE e que isso era uma forma de interferir nas eleições. O acordo das plataformas digitais com o TSE também estabeleceu uma ferramenta de reações, como a do Facebook, que será inserida para que pessoas possam se posicionar sobre as mensagens. Administradores poderão apagar mensagens. Além disso, será possível compartilhar arquivos com até 2GB e fazer salas de conversa em áudio com até 32 pessoas.





Em entrevista coletiva após o encontro, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmou que o presidente está preocupado com a liberdade da empresa. "A preocupação dele é apenas que esses veículos, essas plataformas, continuem funcionando de forma livre com as próprias decisões internas, sem interferência dos Poderes", declarou. “Saiu na imprensa que o TSE teria pedido para o WhatsApp não iniciar algumas operações no Brasil antes da eleição. Eles deixaram claro que isso não ocorreu e que as decisões tomadas foram da empresa. É uma decisão do mercado. Então, não tem por que nem como o Poder Executivo interferir. Somos um governo liberal, a favor do livre mercado. Todas as mudanças que ocorreram no WhatsApp no Brasil foram globais", disse.





O ministro ainda comentou que, após a explicação dos representantes do aplicativo, Bolsonaro "entendeu completamente" a decisão e afirmou que o governo não interferirá no calendário de lançamento da funcionalidade. "O presidente, depois que ouviu isso deles, entendeu completamente. Sendo uma decisão da empresa, é uma decisão do mercado", pontuou.





De acordo com o ministro, os representantes do aplicativo disseram que a restrição do número de integrantes de comunidades evita lixo eletrônico similar ao observado em e-mails. “Foi uma decisão global porque eles não querem que o WhatsApp fique como o e-mail, com muitas mensagens que vão para o lixo eletrônico”, disse o ministro. Ainda segundo Faria, os representantes explicaram que a decisão por diminui, em caráter global, o reencaminhamento de mensagens tem por objetivo evitar mensagens indesejadas. “Então, nada tem a ver com eleição”, completou.





De acordo com o WhatsApp, o “Comunidades” possibilitará a um administrador reunir vários grupos em uma mesma aba, como um marcador, em que um usuário reúne vários e-mails de um mesmo assunto. Assim, um administrador poderá interagir e proliferar mensagens para milhares de pessoas. Hoje, a única função coletiva no aplicativo é a de grupos, cujo limite é 256 pessoas. A função foi apontada por especialistas como uma nova forma de disparar notícias falsas pelo aplicativo.