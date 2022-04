Silveira é nomeado para duas comissões

Brasília – Antes de participar de evento com o presidente Jair Bolsonaro (PL), no Palácio do Planalto, ontem à tarde, o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ) tomou posse como titular da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante da Câmara, indicado por seu partido. Seu nome já consta como integrante da CCJ no portal da Câmara e ele já participou da reunião de instalação do colegiado. Uma das atribuições da CCJ é analisar a viabilidade da cassação de mandatos parlamentares, o que pode ocorrer com o próprio Silveira.





Além da CCJ, Silveira também assumiu como 1º vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. A comissão será presidida pelo deputado Aluisio Mendes (PSC-MA); já a CCJ terá como líder o deputado federal Arthur Oliveira Maia (União-BA). Silveira ocupa vagas nas duas comissões menos de uma semana após receber o indulto por sua condenação pelo STF por atos antidemocráticos.





A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado foi criada em 2002, por recomendação da CPI do Narcotráfico. O colegiado tem como objetivos a prevenção, fiscalização e combate ao uso e tráfico de drogas, o combate ao contrabando e ao crime organizado, entre outras pautas.





Arthur Lira decidiu destravar os pedidos de quebra de decoro contra deputados e liberou 22 representações ao Conselho de Ética da Câmara para que sejam instaurados processos contra parlamentares. Ontem, sete destes processos já tiveram início na reunião do conselho, a primeira após cinco meses. Serão apuradas as condutas dos deputados Bia Kicis (PL-DF), Carla Zambelli (PL-SP), Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Éder Mauro (PL-PA), Wilson Santiago (Republicanos-SP) e Soraya Manato (PTB-ES). Instaurados os processos, o conselho deverá escolher o relator para cada caso, para o prosseguimento da tramitação.