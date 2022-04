Bolsonaro exalta ações federais para municípios em encontro com prefeitos

Bolsonaro discursou na abertura da 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios (foto: Ept40474 CLAUBER CLEBER CAETANO/PR)





Brasília - Em tom de campanha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou ontem, no discurso de abertura da 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, a milhares de prefeitos presentes no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília, que o seu governo foi responsável por promover facilidades, como isenções, carteira digital e lucro em estatais revertidos a cidades brasileiras. “Trabalhamos em conjunto, queremos o bem do nosso Brasil e como disse: não existe satisfação melhor do que bem servir àqueles que votam na gente. A todos vocês, muito obrigado pelo apoio, consideração e pelo carinho. Deus, pátria, família”, disse.





O slogan citado pelo chefe do Executivo é uma versão ampliada do slogan do movimento fascista Ação Integralista Brasileira (AIB), da década de 1930. O lema já foi utilizado outras vezes pelo chefe do Executivo, mas com a inclusão da palavra “liberdade”, que desta vez não foi dita.





Em outro evento, mais cedo, Bolsonaro repetiu o lema. “Um governo que não deixou uma vez de anunciar boas medidas neste local. Não existe nada melhor para nós gestores do que a sensação do dever cumprido. A consciência de que está lutando para fazer o melhor para o seu país e para os seus irmãos. Deus, pátria, família e liberdade”, disse Bolsonaro em outro momento. A fala ocorreu na entrega do Canal Educação e Canal Libras na manhã de ontem, no Palácio do Planalto.





Bolsonaro também aproveitou a cerimônia, que contou com a presença de alunos surdos de uma escola de Taguatinga (DF), para conversar com o eleitorado jovem. “Nós temos que agregar valor naquilo que nós temos, e como fazer? Através do conhecimento. Cada jovem do Brasil é uma pedra preciosa que precisa ser lapidada e nós, gestores, temos que colaborar para que essa lapidação seja a melhor possível”, afirmou.





O presidente também falou aos eleitores com deficiência. “Todos nós somos iguais, temos que dar meios para que todos possam desenvolver sua capacidade. Isso vem através do conhecimento, da educação de verdade. Esses dois canais, em especial o de libras, visa incluí-los para uma política que realmente dê esperança a cada um de vocês. Cada um de vocês tem uma importância enorme para o Brasil. Somos 215 milhões de habitantes, todos com coração verde e amarelo, sedentos de justiça.” Segundo comunicado do governo, os novos canais estarão disponíveis na multiprogramação da TV Brasil e na internet, a partir de 26 de abril





FERTILIZANTES





Em seu discurso na 23ª Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, Bolsonaro disse que o Brasil aderiu a uma postura equilibrada diante da guerra na Europa por causa dos fertilizantes. “Há semanas estive na Rússia tratando de fertilizantes, pouco antes de um ataque a um país vizinho. Nós fomos lá tratar de interesses do Brasil e adotamos uma posição de equilíbrio nesta questão conflituosa. Não sobrevivemos sem fetilizantes. No momento, temos 27 navios russos navegando para o Brasil para trazer fertilizantes para o nosso agronegócio”, disse.





O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski, criticou a falta de organização de estados, municípios e da União, durante a pandemia, e disse que o pacto federativo “não pode ficar no discurso”. Em discurso, ele fez afago a Bolsonaro, destacando o Auxílio Brasil, porém disparou críticas veladas. “Aqui está a divergência do Brasil, aqui estão os prefeitos de todos os partidos, da esquerda, da direita, e não quero qualificar o partido. Isso que queremos para o Brasil, queremos diversidade, e ela existe. A democracia só será consolidada, quando tiver tolerância.”





“Temos críticas às vezes [ao governo], lembramos que o governo disponibilizou R$ 30 bilhões para o auxílio ao nosso Brasil com o apoio da Câmara e do Senado”, disse Ziulkoski. “Temos ainda a Emenda Constitucional 108/2020, que criou o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e que foi aprovada no Congresso”, explicou o presidente da entidade.