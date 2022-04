Marcha é palanque para pré-candidatos

Presidente da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Paulo Ziulkoski afirma que reforma tributária, saneamento, cenário pós-pandemia e o piso do magistério são os temas que mais interessam aos prefeitos do país neste momento e devem ser debatidos com os pré-candidatos (foto: Renato Araujo/ABR - 19/11/10)





A abertura da 23ª Marcha da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), em Brasília, hoje vai contar com a participação do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), e de mais quatro pré-candidatos ao cargo, tornando o evento um palanque para as eleições. O encontro volta a ser realizado após dois anos sem edições, devido à pandemia da COVID-19. Neste primeiro dia, o deputado federal André Janones (Avante) e a senadora Simone Tebet (MDB) falarão sobre propostas para prefeitos, vice-prefeitos, funcionários de prefeituras e vereadores. Já amanhã (27/4), vai ser a vez do ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) e de Ciro Gomes (PDT).





Com o tema “Município: o caminho para um Brasil melhor”, o encontro, que vai até quinta-feira, deve reunir sete mil pessoas e é um momento para os gestores debaterem temas das suas respectivas cidades, além de apresentar reivindicações. De acordo com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Ziulkoski, os principais assuntos devem ser a reforma tributária, saneamento, cenário pós-pandemia e o piso do magistério.





Outro tema destacado por Ziulkoski foram os royalties do petróleo, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal (STF). “Nós temos que encaminhar, porque em algum momento tem que ser votado. Precisamos mostrar no dia a dia quanto os municípios vêm deixando de arrecadar”, afirmou. A Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios é realizada anualmente desde 1998, contanto com a presença de mais de 5 mil participantes





Feira de exposições





Dentro da Marcha é realizada também a Feira de Exposições, que teve início ontem com várias temáticas para a gestão municipal. As atividades centrais ocorrerão no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), no Setor de Clubes Esportivos Sul, em Brasília. “Nós que somos de municípios pequenos, do interior, precisamos estar em contato com as novas tecnologias, produtos e serviços que trazem benefícios para a nossa população”, disse o prefeito de Casca, no Rio Grande do Sul, Ari Caovilla (MDB).





Já Miguel Belmiro (União Brasil), prefeito de Além Paraíba, na região da Zona da Mata, em Minas Gerais, declarou que é bom rever os políticos de outros municípios. "Considero importante e que sempre foi o ponto alto do evento a troca de experiências com os colegas. Os pontos positivos, negativos e as boas experiências”, disse. Para o prefeito de Itanhém, na Bahia, Mildson Medeiros (PSD), a reforma da Previdência dos municípios é um tema que interessa a ele. Já a prefeita de Sinimbu, no Rio Grande do Sul, Sandra Backes (DEM), defende mudanças no Fundo de Participação dos Municípios.