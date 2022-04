Diferença entre Lula e Bolsonaro cai cinco pontos, em nova pesquisa

(foto: RICARDO CHICARELLI/AFP)

Pesquisa FSB/BTG Pactual divulgada ontem mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do atual chefe do Executivo federal, Jair Bolsonaro (PL), na disputa eleitoral de outubro. Em cenário estimulado para intenções de voto, o petista tem 41% contra 32% do adversário. Em março, no último levantamento, Lula tinha 43%, e Bolsonaro, 29%. O petista variou dois pontos para baixo dentro da margem de erro, que é de 2%, e o presidente subiu três. A diferença caiu cinco pontos percentuais.





O terceiro colocado é Ciro Gomes (PDT), com 9%. André Janones (Avante) e João Doria (PSDB) aparecem em seguida, ambos com 3% das intenções de voto. Somente outros dois candidatos pontuam: Vera Lúcia (PSTU) e Simone Tebet (MDB), com 1%. Leonardo Péricles (UP), Luciano Bivar (União), Sofia Manzano (PCB), Felipe d'Ávila (Novo) e José Maria Eymael (DC) também foram apresentados, mas não saíram do zero.





Ainda no cenário estimulado, 6% dos entrevistados afirmaram que não escolheriam nenhum dos nomes, 2% disseram que anulariam ou votariam em branco e 1% diz não saber ou não respondeu.





O levantamento também simulou um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Nesse caso, Lula caiu dois pontos percentuais e Bolsonaro subiu dois, diferença que está dentro da margem de erro. O petista tem agora 52%, enquanto Bolsonaro tem 37%. Seis por cento disseram que não votam em nenhum, 3% em branco ou nulo e 1% não sabe ou não respondeu.





Na pesquisa de março, Lula tinha 54% das citações, enquanto Bolsonaro apresentava 35%. "Lula segue na liderança, mas sua vantagem diminuiu bastante no último mês. Apesar de ter recuperado parte do eleitorado que votou nele no 2º turno de 2018, Bolsonaro segue com alta rejeição (57%)", diz Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa. A pesquisa quantitativa realizada pelo FSB Pesquisa foi realizada entre sexta-feira e domingo passados. Ao todo, foram dois mil entrevistados por telefone.





A margem de erro é de 2%, e a confiança é de 95% para o cenário atual. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-04676/2022.





Com recorte para eleitores com renda superior a cinco salários mínimos, o atual presidente da República lidera com 47%, contra 27% de Lula. O terceiro colocado da lista é Ciro Gomes (PDT), com 12%. João Doria (PSDB) é o próximo, com 6%, seguido por Simone Tebet (MDB), 2%; e André Janones (Avante) e Felipe d'Ávila (Novo), ambos com 1%.





REJEIÇÃO





A pesquisa mediu também junto à população uma avaliação do governo Bolsonaro. Dos 2 mil entrevistados, 51% consideram ruim ou péssima a atual gestão. Outros 30% avaliam como boa ou ótima, enquanto 19% acham regular e 1% não sabe ou não respondeu Em relação ao último levantamento, em março, houve três mudanças, mas dentro da margem de erro. À época, 53% consideravam o governo ruim ou péssimo; 29% ótimo ou bom; 17% regular; e 1% não soube ou não respondeu.





A importância do vice-presidente na campanha eleitoral também foi avaliada pela pesquisa. A maior parte dos entrevistados, 44%, indicou que o vice “é importante, mas não é decisivo para o voto". Já uma parcela de 29% considera importante e decisiva para o voto. Outra parte (23%), afirma que não é importante nem decisivo ao voto. 4% não sabem ou não responderam.





Com base nos dados, afirmações contidas na própria pesquisa concluem: "Nome do vice-presidente não tem muito apelo para escolha de voto no cabeça de chapa". "Para 2/3 dos eleitores, o nome do candidato a vice-presidente não é decisivo para a definição de voto".





André Jácomo, diretor do Instituto FSB Pesquisa, também traçou um comentário com base nos índices. "O nome dos candidatos à vice-presidência tem uma relevância para o eleitor que é inversamente proporcional ao espaço dado no noticiário. Mas os nomes de (Geraldo) Alckmin e (Walter) Braga Netto parecem mais agregar na perspectiva de 'lulistas' e 'bolsonaristas'".