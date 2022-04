...Justiça Federal cobra explicações

O presidente Jair Bolsonaro tem 72 horas para explicar a graça constitucional concedida ao deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ). A decisão é da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Na última quinta-feira, o chefe do Executivo concedeu perdão à pena de 8 anos e 9 meses ao parlamentar determinada pelo Supremo Tribunal Federal. O juiz Carlos Ferreira de Aguiar, da 12ª Vara Federal do Rio, atendeu ao pedido dos advogados André Luiz Cardoso e Rodolfo Prado, do Distrito Federal, que querem a suspensão do decreto. Segundo os juristas, a decisão do presidente desvia a finalidade deste tipo de instrumento. Em manifestação anterior, na mesma ação, a Advocacia-Geral da União (AGU) apontou que a Justiça Federal não tem legitimidade para analisar o caso, pois o tema está em tramitação no Supremo.