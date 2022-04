Impasse tucano adia encontro da terceira via

Pré-candidato, Doria não teria convidado o presidente do partido. Outros pré-candidatos disseram não ter sido informados (foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press - 27/11/21)





Uma reunião para debater os rumos de uma candidatura unificada do autodenominado Centro Democrático, a chamada terceira via, marcada para hoje acabou adiada. O encontro, agendado pelo ex-governador e presidenciável João Doria (PSDB), não vai ocorrer, oficialmente, por “desencontro das agendas”. A princípio, estariam no jantar os presidentes do PSDB, Bruno Araújo; do MDB, Baleia Rossi; do União Brasil, Luciano Bivar – que também é o nome da legenda para integrar a chapa única –; e do Cidadania, Roberto Freire. Ainda que anunciado por Doria, o convite não teria chegado a todos os caciques.





Segundo correligionários do tucano, Bruno Araújo não foi convidado e, assim, não participaria do encontro. A ideia de Doria, no entanto, seria “dar um recado político” frente aos outros líderes. “O movimento do Doria é para parecer que ele está como protagonista da campanha. Mas o presidente de qualquer partido no Brasil é o verdadeiro chefe da campanha, porque pela legislação quem comanda a destinação de verbas é o presidente do partido”, afirmou uma fonte próxima à cúpula do partido.





Outra questão para o adiamento seria a incompatibilidade de agendas com os pré-candidatos Simone Tebet (MDB) e Luciano Bivar. A assessoria da senadora informou não ter conhecimento sobre o convite, mas ela está em São Paulo para assuntos na capital e tem agenda marcada em Brasília à noite "há bastante tempo". Se houve convite, não entrou nos planos da parlamentar. Já Bivar não respondeu aos contatos da reportagem até o fechamento desta edição.





No texto sobre o cancelamento do jantar enviado à imprensa, a assessoria de Doria diz que “nova reunião será agendada para possibilitar a presença de todos (PSDB, MDB, União Brasil e Cidadania). A pauta prevista é a discussão de critérios e caminhos para um projeto único de esperança para o Brasil e para os brasileiros”.





Também havia sido ventilado que o ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite e o ex-presidente Michel Temer, que tem mantido conversas com praticamente todos os pré-candidatos, estariam presentes. Contudo, segundo a assessoria de ambos, mesmo que houvesse o encontro, eles não iriam. O emedebista está a caminho dos Estados Unidos e o gaúcho permanece no Sul.





O encontro seria um teste de resiliência para João Doria, que agora disputa a cabeça na chapa do Centro Democrático com Simone Tebet. Ainda que a carta de apoio de Eduardo Leite na semana passada, em que afirmou apoio ao paulista na corrida pelo Planalto, tenha dado uma trégua na disputa entre os dois pela vaga pelo partido, o gaúcho – que renunciou ao cargo no Rio Grande do Sul – ainda pode ser o vice em uma chapa com a senadora.





Na pauta do encontro ainda estava o debate sobre palanques regionais, especialmente para não dificultar os arranjos locais. Nesse aspecto, Tebet leva vantagem em razão da baixa rejeição e da capilaridade do MDB, que tem estrutura montada na grande maioria dos municípios do país.