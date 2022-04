Weintraub dispara contra o Centrão

O ex-ministro disse que ''Bolsonaro foi sequestrado'' pelo grupo político (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil - 15/5/19)





O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub afirmou, em live na noite de ontem, que o presidente Bolsonaro foi “sequestrado” pelo Centrão. “O presidente Bolsonaro, infelizmente, desistiu de lutar contra o sistema. Quem anda com bandido, ou vira bandido ou vai ser estraçalhado. O presidente foi sequestrado, acho que está sendo chantageado por esse pessoal.” Na transmissão, Weintraub disse também que a criação do partido Aliança pelo Brasil por Bolsonaro foi sabotada pelo Centrão: “Sabotaram o projeto do Aliança (pelo Brasil). Um cara que teve 55 milhões de votos não consegue 500 mil assinaturas? Com o fracasso, ele ficou 100% vulnerável ao Valdemar da Costa Neto e ao Ciro Nogueira.”





Ele disse ainda que o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas mandou caminhoneiros recuarem de Brasília durante o ato do 7 de setembro. “Um monte de caminhoneiro foi pra Brasília, gastou dinheiro, e depois o Tarcísio ligou pra eles e falou 'volta, volta tudo'.” Também participou da live o irmão de Abraham, Arthur Weintraub. Ele detalhou a tensão que a família passou após sair do Brasil, quando o ex-ministro recebeu um cargo no Banco Mundial, nos EUA. Segundo Arthur, Bolsonaro ameaçou retirar Weintraub do posto, o que forçaria um retorno ao Brasil, onde ele podia ser preso.





Bolsonaro também questionou uma possível candidatura de Weintraub ao governo de SP. “Vocês podem ficar nos EUA por vários anos, mas têm que sumir e nunca mais pisem no Brasil. Se voltarem, o seu irmão pode ser preso e ficar igual ao Mandela”, teria dito o presidente. Weintraub diz ter estratégias jurídicas internacionais como forma de garantia, caso seja preso. “Se prenderem a gente, temos coisas que podemos acionar internacionalmente. No Brasil, eles mandam, mas se pisar fora do Brasil fica complicado para eles.”





Weintraub também desmentiu que teria dito que votaria no ex-presidente Lula. "Vou votar no Bolsonaro, mas por falta de opção", disse. Também participaram da live Ernesto Araújo, ex-chanceler brasileiro; Victor Metta e Paulo Eneias. Entre as motivações para a convocação do evento está a recente provocação da família Bolsonaro contra a família de Weintraub, que afirmou que o pai da dupla seria “maconheiro”, e a mãe “prostituta”. Pai dos irmãos, Mauro Weintraub é pesquisador do efeito das drogas. “Meu pai é um estudioso do tema e sempre defendeu que era preciso tratar a depressão”, disse o ex-ministro.





China





Já Ernesto Araújo, disse que o Centrão representa os interesses da China no Brasil. Araújo integrou o governo nos primeiros anos de presidência de Jair Bolsonaro (PL) e é apontado como um dos principais responsáveis por influenciar o presidente contra Pequim. “Quando conseguiram me tirar do governo, o Brasil passou a desenvolver uma política complacente. Não tem mais Brasil, aqui é China”, disse.





O ex-chanceler também afirmou que há partidos, que atuam no país, orientados ideologicamente pela China. “O PT é um partido de Pequim”, declarou. A live é mais um episódio dos conflitos entre as famílias Bolsonaro e irmãos Weintraub ao longo do feriado de carnaval. Tudo começou quando o próprio Arthur criticou, em uma discussão no Twitter, o indulto concedido pelo presidente a Daniel Silveira (PTB). A reação foi imediata e Eduardo Bolsonaro foi às redes sociais xingar os dois de “filhos da p..”.