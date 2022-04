Presença confirmada na Expozebu

Após receber na segunda-feira o convite oficial para participar da abertura da ExpoZebu 2022, às 9h do dia 30 de abril, das mãos do presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Rivaldo Machado Borges Júnior, o presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou presença na solenidade. “A ABCZ é uma entidade maravilhosa: um orgulho para nós, brasileiros. Com muito prazer estarei presente”, confirmou Bolsonaro, ao lado do ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Marcos Montes, que também está confirmado na abertura da 87ª edição da ExpoZebu, considerada a maior exposição de zebuínos do mundo. Segundo o presidente da ABCZ, Rivaldo Júnior, a presença do presidente Jair Bolsonaro é muito aguardada. “Isso mostra o prestígio de nossa associação e do nosso setor”, destacou.