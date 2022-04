Bolsonaro chama de censura acordo entre TSE e WhatsApp para eleições

Jair Bolsonaro, presidente da República: "O WhatsApp passa a ter nova política para o mundo, mas uma especial, restritiva para o Brasil. Isso após um acordo com três ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Cerceamento, censura, discriminação. Isso não existe. Ninguém tira o direito de vocês nem por lei, quem dirá por acordo com o TSE. Esse acordo não tem validade, e nós sabemos como proceder" (foto: FILIPE ARAÚJO/AFP)







Brasília – O presidente Jair Bolsonaro (PL) aproveitou a participação em motociata, ontem, para discursar para apoiadores em Americana, interior de São Paulo. O chefe do Executivo atacou o WhatsApp e ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Durante discurso, Bolsonaro classificou como “inadmissível” o acordo entre o WhatsApp e o TSE para que a nova funcionalidade da rede social, que permite grupos com milhares de pessoas, só seja implantada no Brasil após as eleições de outubro. O acordo tem como intuito evitar a proliferação de desinformação durante a campanha eleitoral.





Ele disse que o acordo não será cumprido. “Adianto para vocês: o que eu tomei conhecimento nesta manhã é simplesmente algo inaceitável, inadmissível e inconcebível. O WhatsApp passa a ter uma nova política para o mundo, mas uma especial, restritiva para o Brasil. Isso após um acordo com três ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Cerceamento, censura, discriminação. Isso não existe. Ninguém tira o direito de vocês nem por lei, quem dirá por acordo com o TSE. Esse acordo não tem validade, e nós sabemos como proceder”, disse Bolsonaro em Americana.





Pelas redes sociais, Bolsonaro também afirmou: “Isso que o WhatsApp está fazendo no mundo todo, sem problema. Agora, abrir uma excepcionalidade para o Brasil. isso é inadmissível, inaceitável. E não vai ser cumprido esse acordo que porventura eles realmente tenham feito com o Brasil. O Brasil seguirá livre custe o que custar”, completou, sem especificar como poderia impedir o acordo, já que ele foi firmado entre o Judiciário e uma empresa particular.





Bolsonaro também falou de Lula. “Algumas pessoas tiraram o Lula da cadeia, tornaram ele elegível. Mas não o farão presidente da República. A verdade popular vai prevalecer. Nós queremos eleições limpas, transparentes, auditáveis e que respeitam a vontade da maioria do povo brasileiro”, disse ele, sem citar ministros do Supremo Tribunal Federal.





Em fevereiro, o WhastApp e outras redes sociais fizeram acordo com o TSE para adoção de medidas de combate a fake news durante a campanha eleitoral brasileira. Na quinta-feira, a plataforma digital anunciou a permissão para envio de mensagens a milhares de pessoas, mas adiantou que, no Brasil, a ferramenta será liberada apenas após o pleito de outubro, reforçando o acordo firmado há dois meses. Os grupos da plataforma passarão do limite de 256 integrantes para 2.560. O acordo também prevê outras medidas que a rede social deverá tomar para evitar a circulação de desinformação, como a criação de um canal de comunidade extrajudicial.





Passeio custou R$ 1 milhão

Brasília – O reforço de policiamento para garantir a segurança da motociata do presidente Jair Bolsonaro custou R$ 1 milhão aos cofres públicos, informou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Governo de São Paulo, em nota. Um efetivo de mais 1.900 policiais militares foi empregado na operação para “proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como o de livre participação no ato e a fluidez no trânsito”.





O patrulhamento foi intensificado desde as primeiras horas do dia em todas as áreas, ainda segundo a Secretaria da Segurança Pública, e teve início nas imediações do local de concentração, na Avenida Olavo Fontoura, na Zona Norte da capital. O policiamento também foi reforçado no local de dispersão, em Americana, no interior do estado.





Bolsonaro participou do evento “Acelera com Cristo”, ao lado de outras autoridades, entre elas o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao governo de São Paulo pelo mesmo partido do chefe do Executivo federal, e pelos assessores especiais Mosart Aragão e Max Guilherme Machado, pelo deputado federal Helio Lopes (PL-RJ) e pelo ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles.





O percurso começou na capital paulista, por volta das 10h, e seguiu para Americana, no interior do estado, num total de cerca de 120 km. Na quinta-feira, Bolsonaro disse que a motociata organizada por apoiadores, em São Paulo, serviría para dar um “alerta” sobre a liberdade e a democracia no país.





Por causa do evento, a Rodovia dos Bandeirantes, uma das principais vias que liga São Paulo com o interior do estado, teve a pista sentido interior interditada no feriado da Sexta-feira Santa. O bloqueio teve início às 8h, a partir do km 13, junto à Marginal Tietê, e foi até o km 134, no entroncamento com a Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, na região de Campinas. A Bandeirantes ficou interditada até as 15h de ontem.





Os motociclistas que acompanharam Bolsonaro pagaram taxa de inscrição de R$ 10 para a organização do evento, coordenado pelo grupo “Acelera para Cristo”. O pagamento deu direito a uma espécie de “área vip” da motociata, com a possibilidade de rodar mais próximo de Bolsonaro até Americana. O destino seria Campinas, mas o local de chegada foi alterado. O chefe do Executivo participou da primeira edição do evento em junho do ano passado.





Bolsonaro já acompanhou motociatas em Minas Gerais, Brasília, Rio Grande do Sul, Goiás, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. A primeira ocorreu em maio de 2021, na capital federal. Ele já aproveitou esses episódios outra vezes para fazer ataques às urnas eletrônicas, às vacinas contra a COVID-19 e aos ministros do TSE e STF, além de já ter sido multado por não usar máscara e cometido infração por usar capacete irregular.





Pelas redes sociais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), principal adversário de Bolsonaro na corrida presidencial, criticou o passeio de moto do chefe do Executivo federal com apoiadores: “A gasolina cara leva a inflação nas alturas. Mas a prioridade para alguns é fazer motociata sem destino, usando combustível caro e comprado com dinheiro público enquanto o povo sofre”, afirmou. (Com agências)