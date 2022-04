União Brasil lança Luciano Bivar como pré-candidato à Presidência

Bivar indica que o partido que dirige não lançará Sergio Moro à Presidência (foto: PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS)







O deputado federal Luciano Bivar (PE) foi escolhido, ontem, o pré-candidato do União Brasil à Presidência da República. A indicação, agora, será levada às cúpulas de PSDB, Cidadania e MDB. As três legendas têm acordo para anunciar, em 18 de maio, um nome de consenso para ser o pré-candidato do grupo ao Palácio do Planalto, seria um nome único da terceira via para fazer frente a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Fruto da fusão de DEM e PSL, o União Brasil abriga o ex-juiz Sergio Moro, que no fim do mês passado se desfiliou do Podemos para se juntar à nova agremiação. Moro chegou a se colocar como possível postulante ao Planalto, mas seu projeto nacional encontro forte resistência de integrantes da nova legenda. A indicação de Bivar, por sua fez, foi unanimidade entre os componentes da direção do partido e indica que o ex-juiz da Operação Lava-Jato será candidato ao deputado ou a senador.





"A partir de agora, conforme combinado previamente, o União Brasil se reunirá com os demais partidos que compartilham os mesmos ideais e projetos em busca de um nome de consenso", lê-se em comunicado emitido pela agremiação. Por causa da indicação, Bivar não será o representante do União na mesa de debates com as outras siglas da coalizão. As conversas, agora, serão conduzidas pelo vice-presidente Antônio de Rueda e por Elmar Nascimento (BA), líder do partido na Câmara dos Deputados.





Os quatro partidos buscam tomar para si o rótulo de "terceira via" a Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Além de Bivar, a lista de possibilidades do grupo tem nomes como Simone Tebet (MDB) e João Doria, vencedor das prévias do PSDB no ano passado. Eduardo Leite, outro tucano, também tem certo cartaz.





A notícia de que Luciano Bivar será o pré-candidato do União Brasil ao Palácio do Planalto pegou Moro de surpresa. Em entrevista à CNN, o ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro afimrou disse que soube pela imprensa da decisão da legenda: “Agora vi essas notícias. Vamos tomar conhecimento e se informar bem delas, o que foi exatamente decidido. Mas é evidente, tenho que respeitar a visão do partido, e o Luciano Bivar é um grande nome político”, disse Moro.





Sobre a falta de apoio dentro do próprio partido, Sergio Moro afirmou: “Sou um soldado da democracia no partido. O importante é que a gente tenha um centro unificado para conseguir romper essa polarização política. Os meus contatos, quem está construindo esse centro no União Brasil, é o Luciano Bivar”.





O ex-juiz, entretanto, ainda mantém a esperança de sair candidato à Presidência. “Sou o único dos pré-candidatos que têm destacado que, além das reformas e do plano para combater as causas da pobreza, além de cuidarmos da educação e da saúde com planejamento, dedicação e esforço e discutir a segurança pública com maior profundidade, precisamos recuperar os valores perdidos, princípios maiores, através de uma reforma ética do estado”, afirmou Moro em evento na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.





INVESTIGAÇÃO

A Procuradoria Regional Eleitoral em São Paulo pediu ontem ao Ministério Público Eleitoral de São Paulo para investigar se Sergio Moro e sua mulher, Rosângela Moro, cometeram crime eleitoral ao mudar o domicílio eleitoral de Curitiba para São Paulo. O MPE ainda vai decidir pela manutenção do processo ou recomendará o arquivamento do caso. "A eventual conduta de transferência fraudulenta de inscrição eleitoral abordada na denúncia, se comprovada, amolda-se ao tipo penal descrito no Código Eleitoral. Ante ao exposto, promovo o declínio de atribuição em favor do MPE em São Paulo, para adoção das providências reputadas pertinente”, afirma o documento, que é assinado pelo procurador Paulo Taubemblatt.





A medida dá continuidade ao pedido feito pela empresária e pré-candidata a deputada federal pelo PSB-SP Roberta Luchsinger, para que Moro seja investigado pelo novo domicílio eleitoral. Ela sustenta que o ex-juiz teria falsificado documentos comprobatórios de moradia em São Paulo para concorrer nas eleições. “Eles são estelionatários eleitorais em busca de foro privilegiado e iremos até o fim para provar que nada fizeram por São Paulo e, portanto, nada justifica tal candidatura fraudulenta como estas”, afirma a empresária.





O anúncio da troca se deu no mesmo dia em que Sergio Moro se desfiliou do Podemos, que pretendia lançá-lo o candidato ao Palácio do Planalto e ingressou no União Brasil. A defesa de Moro disse, em nota, que o ex-juiz mora num hotel na capital paulista e que a mudança de domicílio foi feita por causa dos vínculos criados por ele na pré-campanha à Presidência pelo Podemos.