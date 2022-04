Governo decreta sigilo sobre reunião de Bolsonaro com dois pastores

Milton Ribeiro com os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos são alvo de investigação (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)







Brasília – O Palácio do Planalto decretou sigilo sobre os encontros entre o presidente Jair Bolsonaro e os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, lobistas que atuam no Ministério da Educação (MEC) para liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) para prefeituras. O pedido de jornalistas, baseado na Lei de Acesso à Informação, sobre a relação das entradas e saídas dos dois pastores no Palácio do Planalto, foi negado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. A decisão acirrou os ânimos na Comissão de Educação do Senado, que investiga as denúncias, e reforçou a intenção de senadores da oposição pedirem uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o caso.





O GSI, comandado pelo ministro Augusto Heleno, informou que a solicitação “não poderá ser atendida” porque a divulgação das informações poderia colocar em risco a vida do presidente da República e familiares. O pedido de acesso foi feito pelo jornal O Globo. Em áudios divulgados pela imprensa, o então ministro da Educação Milton Ribeiro afirmou priorizar pastores na liberação de recursos do FNDE.





Na gravação, Ribeiro ainda cita que o favorecimento é um pedido expresso de Bolsonaro. "Minha prioridade é atender primeiro aos municípios que mais precisam e, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar." Os pastores Gilmar e Arilton se reuniram com o presidente ao menos três vezes, no Palácio do Planalto, e uma no Ministério da Educação, com a presença de Milton Ribeiro, e constam da agenda oficial do presidente. Porém, o GSI se recusou a informar as visitas dos religiosos registradas, que possam ter ficado fora da agenda, nas portarias do Planalto.





Após a decisão do GSI, o presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro (MDB-PI), reagiu. “O sigilo nos causa espécie. Parece sem propósito e desnecessário, para não dizer inusitado. É gravíssimo.” O parlamentar lembrou que a agenda do presidente da República é pública e deve ter transparência na divulgação das reuniões. “Por que decretar sigilo? A agenda do presidente é pública. Por que esconder? Ainda mais decretar sigilo.”





Autor do requerimento para abertura da CPI do MEC, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) também criticou. “Vai vendo, Brasil! Primeiro, uma força-tarefa para travar a #CPIdoMEC no Senado. Agora, sigilo na agenda de Bolsonaro com os lobistas envolvidos no #BolsolãodoMEC. Eles têm muito a esconder e o desespero está batendo. Mais motivos para a CPI do MEC!”, disse ele pelas redes sociais.





Randolfe tem até agora 25 assinaturas para fazer o pedido de CPI ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PsD-MG). São necessárias 27. Ele acredita, entretanto, que com a decretação do sigilo das reuniões de Bolsonaro com os pastores, será possível atingir o número mínimo. Ele disse que Marcelo Castro pretende assinar o requerimento. O presidente da comissão, entretanto, afirmou que assinaria apenas depois de todos os depoimentos dos envolvidos no colegiado.





Uma das resistências no Senado para abertura da CPI é o fato de Randolfe ser coordenador da pré-campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência, principal adversário de Bolsonaro.





“Se isso for um empecilho, não tem problema. Eu nem sequer integro a CPI. Deixo a investigação a cargo de outros senadores, mas não pode não ter a CPI. Na verdade, essa é a desculpa para que a investigação não ocorra. Essa investigação, essa turma não resiste a uma quebrinha de sigilo. Uma quebra de sigilo entrega para onde está indo esse dinheiro todo", disse o parlamentar, depois de ser questionado sobre a alegação de senadores governistas que apontam a CPI do MEC como eleitoreira.