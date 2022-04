Zema compara veto a reajuste a pais que deixam filhos se drogarem

Romeu Zema, governador de Minas Gerais: "O que esses deputados fizeram é o que um pai faz quando o filho pede qualquer barbaridade: 'Ah, quero comprar isso'. Compra, mesmo não tendo recurso para pagar" (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A PRESS)







O governador Romeu Zema (Novo) comparou a derrubada do veto pela Assembleia Legislativa aos reajustes complementares a três categorias do funcionalismo público aos pais que "deixam" os filhos se drogarem. A declaração foi feita um dia após os deputados estaduais anularem a decisão de Zema de barrar aumentos a profissionais da segurança pública, saúde e educação. "No setor público, deveríamos ter gente mais corajosa, que tem vontade de falar 'não'. O que esses deputados fizeram é o que um pai faz quando o filho pede qualquer barbaridade: 'Ah, quero comprar isso'. Compra, mesmo não tendo recurso para pagar. 'Quero me drogar'. Deixa o filho [se] drogar. A vida não é desse jeito. A vida é feita com responsabilidade", disse Zema durante evento em Varginha, no Sul do estado, onde assinou ordem de serviço para obra na MG-167. Pelo Twitter, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus (PSD), rebateu Zema: “Amigos, salário não é droga. Salário é alimento para os filhos”





O governador concedeu recomposição salarial de 10,06% a todos os servidores, mas durante a tramitação do projeto de lei sobre o tema, parlamentares inseriram emendas que incrementam parte dos reajustes. Aos trabalhadores da saúde e da educação, há mecanismo que garante adicional de 14%; na educação, o percentual extra é de 33,24%, conforme os termos do piso nacional do magistério.





O veto foi derrubado por 55 dos 77 deputados. Apenas três parlamentares se manifestaram pela manutenção do ato do governador – Bartô (PL), Guilherme da Cunha e Laura Serrano (ambos do Novo). Horas após a oficialização do revés no Parlamento, o Palácio Tiradentes anunciou que vai recorrer à Justiça para tentar impedir os pagamentos extras.





"Na minha opinião, faltou coragem de encarar a realidade. [Minas Gerais é] um estado falido, que até quatro meses atrás quitava o 13º em 10 pagamentos. Um estado que precisa atender à população com medicamentos, escolas e segurança. É um estado que precisa ser responsável", disparou Zema.





O acréscimo de 10% a todos os vencimentos mensais, segundo o governo, traria impacto anual de R$ 5 bilhões. Com os índices especiais destinados a agentes de segurança, profissionais da educação e trabalhadores da saúde, o poder Executivo estima ter de desembolsar mais R$ 9 bilhões a cada 12 folhas de pagamento.





"É muito fácil fazer benesses sem ter recursos e viver só de promessas. É o que já aconteceu no passado. Na minha gestão, não. Sou responsável e encaro a realidade", protestou o governador. "Gostaria muito de dar um aumento de 40% ou 50%, mas não posso ser irresponsável e dar o que não tenho. O que posso dar é 10%; quando puder dar 30%, vou dar", pontuou.





O governador afirmou ainda que os professores, hoje, têm condições superiores às vistas na gestão de Fernando Pimentel (PT), que o antecedeu. "Quem é professor, sabe que há três anos e três meses tínhamos escolas caindo aos pedaços e uma merenda que era sopa de arroz e feijão. Professor aposentado não recebia férias-prêmio. Conosco, tudo isso é passado. Temos merenda de primeiríssima, reformamos mais de 1,3 mil escolas, [há] salário em dia", alfinetou.





RECUPERAÇÃO FISCAL

O regime de recuperação fiscal para solucionar a dívida de Minas com a União é outro embate entre o Executivo estadual e a Assembleia Legislativa. O tema deve voltar à pauta dos Legislativo. Isso porque a tramitação da adesão ao regime, considerado pelo Executivo alternativa para renegociar uma dívida de R$ 140 bilhões com a União, saiu da urgência para que a recomposição salarial do funcionalismo pudesse ser votada.





O deputado Guilherme da Cunha, que compõe a base de Zema, está pessimista quanto à tramitação do regime. Ele critica a atuação de Agostinho Patrus. "É importante para Minas? Sim, não tenho dúvida de que é importante para Minas, é fundamental. Justamente por isso não tenho dúvidas de que não vai andar nesta Assembleia, porque o presidente da Assembleia já foi lançado como vice do opositor do Romeu Zema. Então, o que é importante para Minas, essencial para que o estado continue em cima dos trilhos, é justamente o que ele não vai permitir, porque interesses eleitorais parecem estar acima da preocupação com o futuro de Minas Gerais e a qualidade de vida do povo mineiro", afirmou ele ao Estado de Minas.





Patrus é favorito para ser candidato a vice-governador na chapa com Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas. Em 30 de março, dia da aprovação em segundo turno do reajuste dos servidores, Zema pediu o retorno do regime de recuperação fiscal ao regime de urgência.





Para que o modelo seja posto em vigor, o texto precisa ser lido no plenário. Contudo, isso ainda não ocorreu, e Guilherme da Cunha vê o tema avançando no Parlamento somente em um eventual segundo mandato de Zema. “Ou na eventualidade de a gente ter uma nova presidência. A gente não pode descartar essa possibilidade também, mas não consigo visualizar a atual presidência pautando questões que são fundamentais para Minas. Está muito claro que a maior preocupação desta presidência não é essa, então não vejo o regime de recuperação fiscal tramitando, não vejo nenhuma chance de ser colocado em votação enquanto a gente tiver na presidência da Assembleia alguém que está lançado como vice do opositor de Romeu Zema”, completou o deputado do Novo.