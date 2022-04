Bolsonaro acusa ministros do TSE de tentar censurar as redes sociais

Jair Bolsonaro, presidente da República: "Sempre eles [ministros do STF e do TSE] que interferem em tudo que se possa imaginar, não tem exceção. Até quando quero nomear uma pessoa para cargo comissionado aqui eles interferem" (foto: facebook/reprodução)







O presidente Jair Bolsonaro (PL) fez novas críticas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), acusando-os de interferir em “tudo que se possa imaginar”. A declaração foi dada em entrevista ao jornal O Liberal, de Belém. Bolsonaro citou decisões relacionadas à pandemia de COVID-19, à indicação para diretor-geral da Polícia Federal do delegado Alexandre Ramagem e ao julgamento sobre a 'pauta verde'. “Em março mesmo, o Supremo Tribunal Federal, sempre eles que interferem em tudo, tudo que se possa imaginar, não tem exceção. Tudo. Até quando quero nomear uma pessoa para um cargo comissionado aqui eles interferem. Eles decidiram então que a condução das questões da pandemia eram concorrentes. Ou seja, eu, o presidente, governadores e prefeitos. E sempre valia a decisão mais restritiva”, disse Bolsonaro.





Sobre pautas relacionadas ao meio ambiente, Bolsonaro justificou que as medidas do STF visavam “amarrar o governo federal”. “Aqui no Brasil, um grande problema que nós temos é uma parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles estavam julgando, na semana passada, seis ações que mexem com as questões ambientais. Ou seja, eles queriam amarrar o governo federal, nos proibir completamente de investir e buscar melhorias para a região”, disse também o presidente.





“Tivemos, na semana passada, uma votação muito importante em Brasília. Não tratava de mérito em nenhuma questão, tratava de um requerimento de urgência para um projeto que visava censurar as mídias sociais: o tal do projeto das fake news. Até porque, esse projeto tem interesse direto dos três ministros do Supremo que estão dentro do TSE. Tem muitos projetos lá [na Câmara dos Deputados] que visam ao bem do Brasil, e outros como esse, da regulamentação das redes, que tratava das fake news, como se o grande problema do Brasil fosse a mentira. Não é esse o grande problema do Brasil”, emendou, sem citar os ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso e Edson Fachin.





Bolsonaro, inclusive, comemorou o fim da urgência da proposta. “Eu acho esse um dos mais importantes fatos e projetos discutidos em Brasília, que, graças a Deus, não deu passo rumo à regulamentação das mídias sociais.”





LULA

Na entrevista, Bolsonaro criticou o STF também ao citar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seu principal adversário na eleição presidencial deste ano. Ele disse que o petista cometeu "ato antidemocrático" ao afirmar que a militância do PT deveria ir até a casa de parlamentares para pressionar a votar em projetos de seus interesses. Ele cobrou posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que investiga este tipo de crime no país.





Ele defendeu a família dos parlamentares e disse que Lula intimida parlamentares. "Tem vídeo dele (Lula) falando que é para procurar familiares, esposa, filho de parlamentar para pressionar. Ah, meu Deus do céu. Não interessa quem seja o deputado, o senador. Sua esposa e seus filhos não têm que estar nesse contexto todo aí. É uma forma de intimidar os caras. Como intimidar políticos agora, depois vai intimidar donos de rádio, a sua rádio está transmitindo a verdade e o PT não gosta disso, o Lula não gosta disso e estão pensando em fazer piquete aí", apontou.





"Vai começar a fazer a mesma coisa em cima de prefeituras, em cima de militares. É por aí que eles vão querer trabalhar. Isso não é de agora que o PT pretende fazer isso aí. É intimidação. Eles estão certos, tem que fazer o que eles querem senão vão atazanar a vida a sua família. Isso é um crime. Isso é um ato antidemocrático. Alexandre de Moraes, isso é um ato antidemocrático. Vai ficar quieto?"





A declaração de Lula foi feita em evento da Central Única dos Trabalhadores (CUT), no último dia 4. Ele afirmou que em um eventual governo petista, em 2023, a militância sindical deve procurar deputados e familiares para pressionarem aprovação dos projetos propostos. "Se a gente mapeasse o endereço de cada deputado e fossem 50 pessoas na casa, não é para xingar não, é para conversar com ele, com a mulher dele, com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, surte muito mais efeito do que fazer a manifestação em Brasília", disse.





Em outra entrevista, desta vez ao podcast Irmãos Dias, Bolsonaro fez acusação direta ao ministro Fachin, ao falar da extinção do processo judicial de Lula. "Não tem cabimento essa anulação do processo dele. Ele não foi julgado inocente. O ministro Fachin, que está presidindo o TSE agora, diz que ele deveria ser julgado em Brasília ou em São Paulo, e não lá em Curitiba. E anulou três condenações dele. Até a última, que foi no STF. E ele (Lula) voltou. Então, o Fachin o tirou da cadeia, o tornou elegível e está presidindo o TSE", disse.





ALCKMIN

Bolsonaro criticou também a chapa que Lula está formando como ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB). Ele disse que os dois se uniram apenas pelo poder, uma vez que há anos são ferrenhos opositores. “Lula já fechou o time, escalou o vice ali, que é o Geraldo Alckmin. O Alckmin era um ferrenho opositor do Lula por décadas. E atacava o PT de tudo que era maneira e com ataques positivos. Agora mudou, né? Pelo poder, se uniram. Ou seja, se eram inimigos lá atrás e são amigos hoje, ou mentiam lá atrás ou mentem atualmente”, declarou ele na entrevista. Na sexta-feira Bolsonaro compartilhou tuíte que Lula e Alckmin apareciam se cumprimentando. “Nossa vontade é de reconstruir o Brasil. A partir de agora é companheiro Alckmin e companheiro Lula”, diz o texto da legenda. Bolsonaro então comentou com uma larga risada: “Kkkkkkkkkkkkkk”.





Braga Netto é “90%” vice na chapa

Brasília – O general Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa do seu governo, tem 90% de chance de ser o vice na sua chapa que vai disputar a reeleição em outubro. Foi o que disse o presidente Jair Bolsonaro em entrevista ao jornal O Liberal, de Belém. “O meu vice atualmente é um general de Exército, então pode ser que ele continue como vice. Pode ser. Não estou batendo o martelo aqui. Pode ser também com um outro general de Exército. Isso pode acontecer. Isso dá credibilidade à nossa chapa, respeitabilidade à mesma”, apontou, em entrevista ao portal de O liberal.





“Já adiantei que tem 99% de chance de ser mineiro. É o que posso falar até agora. Então, diminui bastante esse setor. Não é por ser mineiro, não é por ser nordestino. Isso aí é consequência, é segundo plano, mas ajuda. Você prestigia grandes concentrações de eleitores e ajuda na campanha”, afirmou também. Questionado, então, se há “99% de chance” de o vice indicado ser Braga Netto, o presidente respondeu: “Noventa por cento Braga Netto, pronto, fechou. Noventa por cento o Braga Netto, está fechado aí”. Braga Netto é natural de Belo Horizonte.





Bolsonaro seguiu comentando sobre a experiência do general. “Qual a experiência dele? É um general de Exército, serviu 47 anos, participou da intervenção no Rio de Janeiro, deu uma pulsão em um estado bastante complexo, se saiu muito bem na intervenção. Conosco aqui ficou um ano na Casa Civil, uma tremenda experiência de administração e depois ficou um ano à frente do Ministério da Defesa.” O atual vice de Bolsonaro, Hamilton Mourão (Republicanos), deverá tentar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul.





GUEDES

Bolsonaro disse também na entrevista ao jornal paraense que o ministro da Economia, Paulo Guedes, deve continuar no cargo caso ele seja reeleito. “Ele tem muito crédito. Tem que ver se ele quer continuar, como qualquer outro ministro. A princípio, ele continua, sem problema nenhum”, afirmou Bolsonaro em entrevista a um podcast. O presidente tem o costume de chamar Guedes de “Posto Ipiranga” do governo. Durante entrevista, ele afirmou que não consegue criticar nenhum ministro no momento, mas que “logicamente” fará algumas alterações.





Em outra entrevista, desta vez ao podcast dos Irmãos Dias, Bolsonaro afirmou que preferiu demitir Joaquim Silva e Luna da Petrobras porque precisava de alguém “mais profissional” na presidência da empresa. Acho que a gente precisava, dos motivos principais, de alguém mais profissional lá dentro para poder dar transparência”, disse o presidente.





Segundo o chefe do Executivo federal, a Petrobras não usa “seu marketing”. “Ela não fala.” “O que eu falei para vocês aqui, era para a Petrobras estar falando. Fica no meu colo. Tudo cai no meu colo na questão da Petrobras. Eu não apito nada e cai no meu colo”, afirmou o presidente. Silva e Luna foi demitido após autorizar vários aumentos de preços dos combustíveis.





Bolsonaro segue mantendo pressão na empresa, que controla o mercado brasileiro e implementou ajustes constantes seguindo o preço internacional do petróleo bruto, como determina a sua política de preços, o que impulsionou a inflação, prejudicial para a popularidade do presidente, que buscará a reeleição em outubro. Até fevereiro, os preços dos combustíveis tiveram alta de 33% em 12 meses, segundo dados oficiais.





Na entrevista ao podcast, Bolsonaro reconheceu que ofereceu cargos ao Centrão em troca de uma base política no Congresso. “Para aprovar qualquer coisa, em especial uma PEC, passa por eles. Agora, nosso relacionamento não é como no passado. Alguns cargos foram dados para partidos de centro, sim, não vou negar isso aí. Mas temos filtros”, alegou. Em julho do ano passado, Bolsonaro se aproximou ainda mais do Centrão com a indicação do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para a Casa Civil.





Se na pré-eleição de 2018, o presidente levantou a bandeira do afastamento da velha política e se mostrava crítico ao grupo, ao se ver ameaçado por pedidos de impeachment, queda de popularidade e visando ainda emplacar projetos e aprovações de nomes para o Supremo Tribunal Federal, o chefe do Executivo concedeu lugar de honra em seu governo para o bloco.