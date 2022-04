Presidente: ''Minha vida está um inferno''

Brasília – Como em outros momentos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse ontem que está cansado e irritado e que “sua vida está um inferno”. A declaração foi feita a apoiadores do lado de fora do Palácio da Alvorada. Ele já havia adotado tom pessimista em ocasiões anteriores, ao dizer que não consegue nem comer um pastel na rua e que “não tem paz”. “Se for tratar de político, eu não faço mais nada da vida", completou Bolsonaro.





Na sequência, o presidente questiona um apoiador: "Por que não querem dar legenda para você? Não querem dar legenda para você? Tem que falar com Valdemar (Costa Neto)". Costa é o presidente do PL. Além dos assuntos do governo, os problemas de saúde vêm incomodando o presidente nos últimos meses. No início da semana, ele passou uma noite no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após se sentir mal depois de um almoço. O presidente realizou exames para identificar se havia nova obstrução intestinal.





Na quinta-feira, durante a posse de 11 ministros, Bolsonaro fez discurso irritado para atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. Sem citá-lo, o presidente disse que o ministro deveria “colocar a toga”, “ calar a boca” e não encher o saco”. O discurso inflamado foi reação à decisão do ministro de mandar recolocar a tornozeleira eletrônica do deputado bolsonarista Daniel Silveira (União Brasil-RJ), investigado por promover atos antidemocráticos e ameaçar ministros do STF.





Ontem, aproveitando a desistência do empresário Luciano Hange, dono das Lojas Havan, de concorrer ao Senado por Santa Catarina, Bolsonaro afirmou que apoiará o nome do secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif para a corrida ao pleito. Alegando querer estar mais próximo à família, o dono da Havan anunciou que não irá concorrer, deixando o caminho aberto para Seif.





“O Luciano Hang desistiu, né? Vou ter um candidato lá. Conhecem o Jorge Seif? Eu chamo de ‘tilápia’”, disse na saída do Palácio da Alvorada a bolsonaristas. Bolsonaro relatou em várias ocasiões que Seif merecia que o Ministério da Pesca fosse reativado por conta do trabalho desenvolvido por ele. O secretário foi exonerado na quinta-feira, junto a outros nomes do primero e do segundo escalões do governo.