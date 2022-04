Viana disputará governo de MG com apoio de Bolsonaro

''Em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro aceitei caminhar como pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo Partido Liberal - PL 22, junto com nosso pré-candidato ao Senado, Marcelo Álvaro Antônio'' - Carlos Viana (PL-MG), senador, em mensagem postada nas redes sociais, com foto ao lado presidente Jair Bolsonaro e do deputado Marcelo Álvaro Antônio (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO)





Pré-candidato ao governo de Minas Gerais, o senador Carlos Viana acertou ontem a filiação ao Partido Liberal (PL). Ele quer ter o apoio de Jair Bolsonaro e, por isso, ingressou na agremiação do presidente da República. Viana ficou no MDB apenas três meses, mas temia que uma eventual aliança nacional entre os emedebistas (Novo, PSDB e União Brasil) tornasse inviável sua participação na corrida rumo ao Palácio Tiradentes."Eu não teria o apoio do MDB na eventualidade desse acordo se tornar realidade. Fui forçado a buscar outra porta", disse Viana, ao Estado de Minas. Mais cedo, o senador postou a seguinte mensagem nas redes sociais. “Em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro aceitei caminhar como pré-candidato ao governo de Minas Gerais pelo Partido Liberal – PL 22, junto com nosso pré-candidato ao Senado, Marcelo Álvaro Antônio”





As tratativas sobre a possível filiação do senador ao PL começaram com o deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, ex-ministro do Turismo e pré-candidato ao Senado por Minas. Depois, Viana falou com Flávio Bolsonaro, que articula nacionalmente a campanha do pai à reeleição. O martelo foi batido hoje, em reunião no Palácio do Planalto, em Brasília.





"Conversamos e chegamos a um acordo. O presidente Jair Bolsonaro colocou que não seria possível continuar no MDB. Isso deixaria o apoio dele muito fragilizado - e me chamou para filiar ao PL. Na mesma hora, aceitei", afirmou. Agora, há, inclusive, a possibilidade de Viana assumir a liderança do governo Bolsonaro no Senado.





A filiação de Viana ao MDB foi selada em 21 de dezembro do ano passado. À época, o discurso era de aproveitar a chegada dele para aglutinar o partido. O senador garantiu que, quando chegou às fileiras emedebistas, foi bem recebido pelos agora ex-colegas.





"Sou muito agradecido ao partido e ao deputado Newton Cardoso Júnior [presidente do MDB em Minas]. Mas, no contexto nacional, MDB, PSDB, União e Novo estão se juntando em um acordo em torno de uma terceira via. Isso muda o cenário estadual", assinalou. A reportagem apurou que houve gente pega de surpresa com a transferência do pré-candidato.





Além de Zema, Viana vai enfrentar, na disputa eleitoral, o ex-correligionário Alexandre Kalil, do PSD. O senador, inclusive, deixou de ser pessedista porque nutria o plano de tentar ser governador, mas não vislumbrava espaço para disputar a indicação com o ex-prefeito de Belo Horizonte.





Viana contou que pretende trazer o presidente da República a Minas Gerais para pelo menos três visitas ao longo dos próximos meses. Ao longo da janela partidária, período para que políticos troquem de legenda sem risco de perda de mandato, os liberais mineiros arremataram a filiação de diversos parlamentares alinhados ao presidente da República. O prazo para as trocas se encerra às 23h59 de hoje.





Na Câmara dos Deputados, o PL mineiro filiou Eros Biondini, Junio Amaral, Léo Motta e Emidinho Madeira. Na Assembleia Legislativa, a "enxurrada" de adesões teve, por exemplo, Sargento Rodrigues, Bruno Engler e Coronel Sandro. Nikolas Ferreira, vereador de Belo Horizonte, também ingressou no partido.

Flávio Bolsonaro, parte da articulação para garantir Carlos Viana como líder do palanque de Jair Bolsonaro em Minas, veio ao estado em fevereiro para tentar atrair Romeu Zema à aliança. O governador, contudo, não se entusiasmou com a ideia e declinou o convite. (GP)