Candidatura de Doria depende de alianças, diz presidente do PSDB

''O partido está unido no propósito de construir uma candidatura. Há discordância em relação à candidatura de Doria. Mas temos um jogo a ser jogado, primeiro com as prévias, e agora na busca dessa unidade entre o conjunto de todos os candidatos'' - Bruno Araújo, presidente do PSDB (foto: FACEBOOK/REPRODUÇÃO)





Brasília – O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, admitiu ontem, em entrevista coletiva no evento de filiação de Rodrigo Maia (SP), que o ex-governador de São Paulo João Doria sofre uma oposição interna à manutenção da sua candidatura ao Palácio do Planalto. Ele também confirmou que a continuidade do paulista na disputa dependerá de alianças com outros partidos. Os partidos União Brasil, MDB, PSDB e Cidadania negociam uma coligação com candidatura única, que deve decidir um nome para disputar a tão falada "terceira via".





"O partido está unido no propósito de construir uma candidatura. Claro que há uma discordância em relação à candidatura de João Doria, porque é evidente o grau de oposição interna. Mas temos um jogo a ser jogado, primeiro com as prévias, e agora na busca dessa unidade entre o conjunto de todos os candidatos", afirmou o tucano.





Já Doria, reafirmou que não há um clima de hostilidade dentro do partido. "Há um clima de busca de entendimento. Isso é normal no período que antecede a campanha", minimizou. De acordo com aliados do paulista, a carta divulgada, na quinta-feira, por Bruno Araújo foi um sinal de comprometimento entre ele é o pré-candidato do partido.





Sobre a permanência do ex-governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite no PSDB e as falas na coletiva de desincompatibilização, Araújo classificou como “jogo político”. Para ele, durante toda a especulação ocorrida na quinta-feira, coma possibilidade de João Doria continuar no governo de São Paulo, Leite manteve uma postura “madura” em relação ao ocorrido e as crises que poderiam ter sido geradas.





"Leite teve comportamento extremamente maduro, ético e correto. Poderia ter usado essa crise do tucanato em São Paulo para gerar outra. Ele fez referência ao reconhecimento [das prévias]. O que está na carta nada mais é do que exatamente a verdade, não foi dado uma vírgula a mais do que os fatos. Esse é um dos motivos do respeito que Leite tem por parte de todos no partido", alegou.





"João Doria é pré-candidato, mas volto a dizer: ninguém vai poder coibir qualquer movimento de qualquer liderança política de qualquer partido. Leite disse que vai continuar sem mandato, se habilitando para qualquer chamamento, isso é do jogo", completou.





Doria confirmou que a atitude faz parte da democracia e comparou as divergências de opiniões dentro da sigla a brigas de família. "A gente tem que saber entender posições distintas das nossas, a democracia é isso. [...] O movimento é único, não é a favor de um candidato, é a favor do Brasil", explicou.