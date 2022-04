Partido impôs condições ao ex-juiz federal

Nova decisão de Moro contrariou ACM Neto e o seu grupo na legenda (foto: WALTER PONTES/SECOM)





Brasília – Na quinta-feira, os oito ex-integrantes do DEM na cúpula do União Brasil já tinham emitido nota para se opor às pretensões presidenciais de Sergio Moro. O documento foi assinado por ACM Neto, Efraim Filho, Agripino Maia, Ronaldo Caiado, Professora Dorinha, Mendonça Filho, Davi Alcolumbre e Bruno Reis. Em nota divulgada no fim da tarde de ontem, o deputado federal e secretário-executivo do União Brasil (e ex-Democratas), Alexandre Leite (SP), reforçou que o partido deve impugnar a filiação de Moro caso o ex-juiz insista em um "projeto nacional".





"O União Brasil São Paulo reafirma que a filiação do ex-juiz Sérgio Moro se deu com a concordância de um projeto pelo estado de São Paulo, isto é, deputado estadual, deputado federal ou, eventualmente, Senado", diz o comunicado. A perspectiva de desfiliação põe em risco a própria possibilidade de que Sergio Moro se candidate nas eleições de outubro. Isso porque o calendário fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determina que só poderá se candidatar neste ano quem tiver se filiado até as 23h59 desta sexta-feira. Se Moro for impugnado no União Brasil e não conseguir reverter a decisão, ou se filiar a novo partido dentro do prazo, pode ficar impedido pela legislação de lançar candidatura.





Ainda na quinta-feira, durante as negociações para a filiação de Moro ao União Brasil, a ala do DEM exigiu que ele assinasse o compromisso de não se lançar à Presidência da República. Inicialmente, ele enviou à legenda uma proposta de nota em que afirmava ser "soldado" do partido – mas não abria mão da pré-candidatura. A nota foi devolvida ao ex-juiz com recado direto: a renúncia às aspirações presidenciais era condição essencial para que a entrada no União Brasil fosse aceita pelo grupo do DEM. Moro, dessa forma, aceitou e divulgou a nota oficial pela desistência.