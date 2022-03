Morre Octávio Elísio 'fundador' do PSDB

BE

Ex-deputado federal foi atropelado dia 14 em BH e estava internado







Morreu, ontem, o ex-deputado federal e ex-secretário de Educação, Minas e Energia, Cultura Octávio Elísio Alves de Brito, aos 82 anos. Um dos fundadores do PSDB, foi atropelado na Avenida Afonso Pena, Centro de BH, em 14 de março e estava internado desde então. Octávio nasceu em Belo Horizonte, em 27 de janeiro de 1940. Formou-se em engenharia de minas e metalurgia pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e trabalhou na área de mineração durante a década de 1960.





Na década seguinte, Alves de Brito se especializou em engenharia econômica com passagens pela Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, onde também trabalhou para o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). Em 1977, se tornou professor de Economia e Legislação Mineral na UFMG e assumiu seu primeiro cargo público, como secretário-adjunto de Ciência e Tecnologia do de Minas Gerais, no governo Aureliano Chaves.





Entre 1983 e 1986 foi secretário estadual de Educação nos governos de Tancredo Neves e Hélio Garcia. Ainda em 1986, foi eleito para formar a Assembleia Nacional Constituinte, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Alves de Brito foi membro titular da equipe que formulou a Constituição de 1988. Sua história no PSDB se iniciou em 1989. Dois anos depois, já como tucano, assumiu a secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente de Minas, no segundo governo de Hélio Garcia.





Octávio Elísio assumiu como deputado federal em 1997, ocupando a cadeira de Carlos Mosconi. Em 2004, ele presidiu o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), cargo que deixou para se tornar subsecretário da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Foi casado com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Vera Lúcia Ferreira Alves de Brito, falecida em 2018, com quem teve três filhos.





O presidente do PSDB mineiro e deputado federal Paulo Abi-Ackel classificou Octárvio Elísio como 'homem honrado, que lutava pelos seus ideais'. O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, também lamentou a morte de Octávio Elísio. “É com grande pesar que lamento o falecimento do engenheiro e ex-deputado federal Octávio Elísio Alves de Brito. Octávio trilhou marcante trajetória acadêmica e na gestão pública mineira”, diz a nota de pesar do deputado.