Octávio Elísio Alves de Brito, fundador do PSDB, morre aos 82 anos

Morreu, nesta segunda-feira (28), o ex-deputado federal e ex-secretário de Educação, Minas e Energia, Cultura, Octávio Elísio Alves de Brito, aos 82 anos. Um dos fundadores do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), foi atropelado na Avenida Afonso Pena, Centro de BH, em 14 de março e estava internado desde então.

Octávio nasceu em Belo Horizonte, em 27 de janeiro de 1940. Formou-se em Engenharia de Minas e Metalurgia pela Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop) e trabalhou na área de mineração durante a década de 1960.

Na década seguinte, Alves de Brito se especializou em engenharia econômica com passagens pela Universidade de Cambridge, nos Estados Unidos, onde também trabalhou para o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).

Em 1977, Alves de Brito se tornou professor de Economia e Legislação Mineral na UFMG e assumiu seu primeiro cargo público, como secretário-adjunto de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, durante a gestão do governador Aureliano Chaves.

Entre 1983 e 1986 foi secretário estadual de Educação nos governos de Tancredo Neves e Hélio Garcia. Ainda em 1986, foi eleito para formar a Assembleia Nacional Constituinte, pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). Alves de Brito foi membro titular da equipe que formulou a Constituição Cidadã de 1988.

Sua história no PSDB se iniciou em 1989. Dois anos depois, já como tucano, assumiu a secretaria de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente de Minas Gerais, no segundo mandato de Hélio Garcia.

Octávio Elísio Alves de Brito assumiu como deputado federal em 1997, ocupando a cadeira de Carlos Mosconi, companheiro de partido que deixou o cargo para assumir a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais durante o governo de Eduardo Azeredo.

Em 2004, Octávio Elísio presidiu o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA), cargo que deixou para tornar-se subsecretário da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

Foi casado com a professora da Faculdade de Educação da UFMG, Vera Lúcia Ferreira Alves de Brito, falecida em 2018, com quem teve três filhos.

O presidente do PSDB mineiro e deputado federal Paulo Abi-Ackel se manifestou sobre o falecimento de Octávio Elísio, a quem classificou como 'homem honrado, que lutava pelos seus ideais e pelas mudanças que queria ver em nosso Estado e no país'.

O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, também lamentou a morte de Octávio Elísio.



"É com grande pesar que lamento o falecimento do engenheiro e ex-deputado federal Octávio Elísio Alves de Brito. Octávio trilhou marcante trajetória acadêmica e na gestão pública mineira. Além disso, exerceu importante mandato na Assembleia Nacional Constituinte. A dedicação de Octávio pela causa pública ficará marcada na história de Minas. Neste momento doloroso, manifesto minha solidariedade e sinceras condolências à família e aos amigos", diz a nota de pesar do deputado.





"A perda que vivenciamos hoje deixa saudades não só a mim e ao partido em Minas, como também a todos que, de alguma forma, tiveram a honra de conhecer e conviver com essa grande figura humana", disse o parlamentar.