Prefeito tem estilo franco

O prefeito Alexandre Kalil, que deve deixar o comando do Executivo da capital mineira para disputar o Palácio Tiradentes, sede do governo estadual, foi presidente do Clube Atlético Mineiro e ganhou mais popularidade dizendo que não fazia parte da “velha política”, durante sua primeira campanha eleitoral, em 2016. Agora caminha para sua terceira eleição.





Conhecido pelo estilo franco, Kalil conquistou prestígio não só de seu eleitorado, mas também chamando a atenção dos tradicionais nomes da política, como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pré-candidato à Presidência da República. Kalil começou a dar os primeiros passos na política em 2014, quando chegou a ser pré-candidato a deputado estadual, mas desistiu do pleito. Apesar disso, em 2016, resolveu tentar a sorte ao concorrer à eleição municipal.





Eleito com 52,98% dos votos, Kalil derrotou o candidato João Leite (PSDB), que obteve 47,02%, ao disputar terceira vez a eleição na capital mineira e era o favorito. A primeira campanha foi repleta de confrontos e marcada por polêmicas. Leite acusou Kalil de ter dívida de IPTU de uma de suas empresas. O empresário chegou a admitir o débito com a prefeitura. Outra denúncia da campanha de Leite contra Kalil foram dívidas trabalhistas com vários ex-empregados da construtora que administrava.





Kalil conseguiu reverter o jogo. Nos debates, chegou a dizer que Leite representava a “velha política”, enquanto ele adotou o slogan “chega de político, é hora de Kalil”. Em seu primeiro mandato, Kalil se tornou o mais bem avaliado entre os novos prefeitos e cumpriu promessas de campanha, entre elas, o Hospital do Barreiro, na zona mais pobre e populosa da capital mineira, que se encontrava paralisado há anos.





Quando a pandemia foi confirmada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), Kalil estava no último ano de mandato. Em meio a muitas dúvidas e insegurança, ele se tornou um dos prefeitos mais rigorosos no enfrentamento da COVID-19. Por decreto municipal, a quarentena obrigou o fechamento de boa parte dos setores de comércio e serviços durante meses. A reabertura foi gradual e com novos protocolos para evitar a disseminação do vírus.





Kalil foi muitas vezes chamado pela oposição de “ditador”, mas nunca escondeu que suas escolhas durante a pandemia foram feitas em consenso com as autoridades sanitárias e a OMS. Em março de 2020, foi criado o Comitê Municipal de Enfrentamento à Epidemia da COVID-19. Mesmo com as críticas pelo longo fechamento da cidade, Kalil acabou se tornando referência.





As eleições de 2020 foram marcadas pela pandemia de COVID. Com distanciamento social, máscaras e medidas de proteção, nunca havia sido feita uma eleição desta forma. Mesmo com as críticas pelas medidas adotadas, Kalil teve uma vitória esmagadora. Ele confirmou o favoritismo e angariou 63,3% dos votos, contra 9,9% de Bruno Engler (PRTB) e 9,2% de João Vítor Xavier (Cidadania), segundo e terceiro colocados. O triunfo, somado ao alto índice de popularidade de sua administração na capital mineira, impulsionam as conversas de uma possível corrida eleitoral para o governo do estado.





ELEIÇÃO

As pesquisas eleitorais indicam polarização entre o governador Romeu Zema (Novo) e Kalil que trocaram farpas ao longo dos últimos anos. De acordo com a pesquisa Quaest/Genial, divulgada com exclusividade pelo Estado de Minas, em um cenário geral, se as eleições fossem disputadas hoje, Zema teria 34% dos votos e Kalil, 21%. No levantamento, 12% responderam que não pretendem votar e 11% estão indecisos, o que pode mudar o atual cenário até outubro. Mas, caso Kalil faça aliança com Lula, a pesquisa revela que 49% dos eleitores votariam nele. Enquanto 35% mostraram preferência por Zema, se for apoiado por Bolsonaro. Outros 12% não pretendem votar e 4% estão indecisos. Outros 36% preferem que a disputa ao governo de Minas não seja ligada nem a Bolsonaro nem a Lula.