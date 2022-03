Mais de 1,2 milhão de mineiros estão com título de eleitor irregular

A regularização pode ser feita de forma simples e rápida pelo sistema Titulo Net (foto: TRE-MG/DIVULGAÇÃO)







Em Minas Gerais, 1.231.568 eleitores precisam regularizar o título de eleitor. O prazo termina no em 4 de maio e pode ser feita on-line. O título é obrigatório para exercer o direito ao voto no país. Para os brasileiros maiores de 18 anos, a não quitação eleitoral pode resultar em restrições previstas em lei, como o impedimento de solicitar documento de identidade ou passaporte, tomar posse em cargo público e fazer matrícula em instituição oficial de ensino.





Todas as consultas podem ser feitas de forma on-line no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para saber se a documentação está cancelada, basta clicar na aba “situação eleitoral” e preencher o nome ou CPF.





A regularização pode ser solicitada de forma simples e rápida, pelo sistema Título Net, no site do Tribunal Regional Eleitoral. Antes de iniciar o requerimento, a pessoa deve consultar se tem algum débito com a Justiça Eleitoral, no mesmo site. Havendo pendências, é necessário fazer o pagamento da multa por boleto, Pix ou cartão de crédito. Depois, os campos devem ser preenchidos corretamente com os dados solicitados. Por fim, deve-se anexar: frente e verso de um documento oficial de identidade; selfie segurando o documento ao lado do rosto; comprovante atual de endereço; comprovante de quitação do serviço militar (para pessoas do sexo masculino que solicitarem atendimento no ano em que completam 19 anos).





Ao terminar de preencher o formulário, o eleitor receberá um e-mail com um número de protocolo, que poderá ser usado para acompanhar o processamento do pedido no sistema de acompanhamento do Título Net. A pessoa que solicitar atendimento pelo Título Net não receberá via impressa do título em casa. Quando o pedido de atendimento tiver sido concluído, é necessário baixar o aplicativo e-Título no celular para consultar os dados da inscrição eleitoral e local de votação.





O prazo para conclusão do atendimento depende do volume de pedidos recebidos pelo cartório responsável por cada município ou região. Há, ainda, um vídeo disponível no Titulo Net com a explicação detalhada do procedimento. Os cartórios eleitorais de Minas Gerais já retomaram o atendimento pre- sencial. No entanto, em razão da pandemia de COVID-19, a Justiça Eleitoral recomenda que seja dada preferência à solicitação on-line, pelo Título Net. Para quem for buscar atendimento presencial, recomenda-se, ainda, que sejam agendados dia e horário. O agendamento pode ser feito no site do TRE ou pelo Disque-Eleitor – telefones 148 ou (31) 2116-3600.





A coleta da biometria está suspensa, conforme estabelecido na Resolução TSE 23.615/2020 e confirmado pela Resolução TSE 23.667/2021. Mesmo assim, quem está com o título cancelado por ausência da revisão biométrica pode solicitar a regularização para poder votar em 2022. Para o eleitor com o documento em dia, a Justiça eleitoral enfatiza que não precisa buscar atendimento por enquanto.





Em Minas, 259 cidades já concluíram a revisão biométrica. O eleitor dessas cidades que não compareceu à revisão está com o título cancelado e precisa pedir a regularização. Nos demais 594 municípios, incluindo Belo Horizonte, o recadastramento biométrico já foi iniciado, mas a fase de revisão, com comparecimento obrigatório dos eleitores para coleta da biometria, ainda não aconteceu.