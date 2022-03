Zema pede urgência à Assembleia para reajuste dos salários de servidores

Plenário da Assembleia Legislativa: percentual em análise corresponde à inflação do ano passado (foto: SARAH TORRES/ALMG)

A Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) recebeu ontem o Projeto de Lei (PL) 3.568/22, que reajusta em 10,06% os salários de todos os servidores civis e miiltares do Executivo. De acordo com a Casa, a proposta de aumento foi enviada por mensagem pelo governador Romeu Zema (Novo). No mesmo comunicado, Zema pediu para que a tramitação no Legislativo ocorra em regime de urgência para reduzir os prazos pela metade e, assim, acelerar a análise pelos deputados.









Enquanto isso, as forças de segurança pública de Minas Gerais, que têm se manifestado em atos na capital, agendaram novo ato para a próxima segunda-feira, na Cidade Administrativa. O protesto vai ocorrer exatamente 30 dias depois de a classe decretar paralisação por causa da recomposição salarial de 2019 que não foi cumprida.





O novo ato foi confirmado ontem durante audiência pública organizada pela Comissão de Segurança Pública na Assembleia Legislativa. "A manifestação está marcada para 21 de março, na Cidade Administrativa, e majoritariamente por todos os sindicatos e associações que se encontram aqui", afirmou o deputado estadual Sargento Rodrigues (PTB), presidente do colegiado na Casa.





Esse será o quarto ato das forças de segurança, que alegam que o Executivo não cumpriu com um acordo de 2019, que previa reajuste salarial de 41% até 2021 – desse montante, somente 13% foram efetuados. Na manifestação em que a greve foi definida, em BH, a cidade foi tomada por policiais, bombeiros e outras categorias desde o início da manhã, com movimentação entre as regiões Central e Sul da capital.





Outro ato ocorreu em 25 de fevereiro, na Cidade Administrativa. Os agentes ocuparam boa parte daquela área e até invadiram por certo tempo a MG-010, principal via de acesso da região. Já no último dia 9, os agentes voltaram às ruas de Belo Horizonte e, durante praticamente todo o dia, ocuparam a Região Central da capital mineira. Este ato, inclusive, feriu uma jornalista da TV Bandeirantes após explosão de uma bomba em um bueiro.