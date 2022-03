Morre fotojornalista Orlando Brito aos 72

Brito teve falência múltipla dos órgãos após cirurgia intestinal (foto: Wagner Pires/Divulgação)





Brasília – Morreu na madrugada de ontem, aos 72 anos, em Brasília, o fotojornalista Orlando Brito, de falência múltipla nos órgãos, após cirurgia no intestino, no Hospital Regional de Taguatinga (HRT). Ele estava internado na UTI da unidade hospitalar havia 34 dias. Um dos mais conhecidos e premiados fotógrafos brasileiros, com atuação de destaque na área da política o profissional fez cliques de presidentes da República e dos bastidores do poder, bem como da economia e de eventos pelos mais de 60 países por onde passou, fazendo coberturas presidenciais, papais e esportivas, como Copas do Mundo e Jogos Olímpicos. A obra dele é conhecida como um olhar crítico da história recente do Brasil, registrando presidentes e personalidades políticas desde o período da ditadura militar.





Natural de Janaúba (MG), nascido em 8 de fevereiro de 1950, Brito foi com a família para Brasília na época da inauguração da cidade, na qual morou e trabalhou até o fim da vida. Autodidata, teve começo precoce na profissão, iniciando como laboratorista da sucursal do jornal carioca Última Hora, aos 14 anos de idade, para o qual passou a fotografar dois anos mais tarde.





Entre os outros veículos por onde passou estão o jornal O Globo, onde se firmou profissionalmente, trabalhando lá entre 1968 e 1982. O reconhecimento maior do trabalho dele veio depois, quando foi para a revista Veja, periódico no qual atuou por 16 anos e foi editor de fotografia, em São Paulo. Nos anos 1990, retorna a Brasília, onde foi chefe do escritório local da revista Caras. Depois, retorna a trabalhar para a Veja, dessa vez como repórter fotográfico. Somando todo o período em que trabalhou para a revista, Orlando Brito emplacou o impressionante número de 113 capas. No Jornal do Brasil, teve uma breve passagem no fim da década de 1980. Recentemente, dirigia sua própria agência de notícias, a ObritoNews, e ministrava cursos, workshops para grupos em empresas e aulas em universidades, faculdades e escolas de jornalismo.





A tribuna de imprensa do plenário do Senado vai passar a se chamar “Repórter Fotográfico Orlando Brito”. A resolução da Casa destaca que Brito foi o repórter fotográfico mais importante da história do Congresso Nacional. De acordo com a publicação, a decisão é uma homenagem ao legado deixado por Orlando Brito. “É reconhecimento do trabalho de um verdadeiro ícone do fotojornalismo em prol da democracia e merece o apoio dos meus nobres pares.”