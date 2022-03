Pacheco diz que ainda não é hora de discutir as eleições de outubro

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado: "O que tenho pregado é não paralisar o andamento do Congresso em função de eleição. Eleição é muito importante, mas não é uma questão única no Brasil" (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS)







O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou ontem, durante o Congresso Mineiro de Vereadores, em Belo Horizonte, que as pautas no Legislativo não ficarão em segundo plano este ano, mesmo com a campanha eleitoral. Ele destacou importantes projetos em discussão no Congresso Nacional, como os que tratam do preço dos combustíveis, do Plano Nacional de Educação, da reforma tributária e da reforma da chamada Lei do Impeachment. O parlamentar lembrou que, na abertura do ano legislativo, em fevereiro – que contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro (PL), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux – ressaltou a necessidade de união de esforços para não deixar pautas importantes paradas por causa das eleições.





“Há um paradigma na política nacional de que em ano eleitoral se paralisa muito o funcionamento das casas legislativas. Fiz essa súplica [aos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário] de que tivéssemos todos a consciência de que o Brasil tem problemas reais e muito graves hoje que precisamos intermediá-los. Nós não poderíamos deixar de apreciar projetos importantes em função do ano eleitoral”, afirmou.





“Temos na pauta do Senado esta semana o Projeto de Lei Complementar 11/2020 e o Projeto de Lei 1.472/2021, ambos tratando da questão dos combustíveis, justamente para dar uma contenção nos aumentos e eventualmente até reduzi-los, que vamos apreciar na quarta-feira (hoje)”, destacou. A educação, segundo ele, é outra prioridade. “Vamos apreciar na pauta do Senado o Plano Nacional de Educação, que está sendo relatado pelo senador Dário Berger (MDB-SC), que é uma modificação estruturante na educação brasileira, projeto importante e que, em tese, teria dificuldade no ano eleitoral”, afirmou Pacheco.





O senador falou também das demais propostas relevantes: “Na Comissão de Constituição e Justiça do Senado já foi lido o parecer da reforma tributária ampla, a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) 110, que espero que seja apreciado e com isso vamos pautar. Eu instituí algumas comissões de juristas também para apresentar o anteprojeto, que espero também apreciar este ano, como a reforma da Lei do Impeachment. É uma lei da década de 50, muito ultrapassada e anacrônica, e como se fala muito de impeachment hoje no Brasil, em todas as instâncias e em todos os níveis, é preciso que haja um diploma que seja moderno e atualizado. Assim como os projetos de interesse das mulheres, há hoje mais de cinco projetos pautados no interesse das mulheres, o combate ao racismo e a defesa do municipalismo.”





“O que tenho pregado é a gente não paralisar o andamento do Congresso em função de eleição. Repito: eleição é muito importante, mas não é uma questão única no Brasil no ano de 2022”, concluiu o presidente do Senado.





PRESIDÊNCIA

Pacheco disse também no evento que seu partido deve definir "em breve" os rumos a tomar nas eleições. Cotado para ser candidato à Presidência da República, ele disse que "nunca" afirmou que seria, de fato, postulante ao Palácio do Planalto. O convite a Pacheco foi feito por Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo e presidente nacional do PSD. "Nunca afirmei uma candidatura à Presidência da República. O PSD deseja ter candidatura própria. Recebi um convite do presidente do partido, da Executiva e dos parlamentares, para uma candidatura pelo PSD. É uma avaliação que ainda não foi feita plenamente por mim", explicou.





Parte dos pessedistas defende que, mesmo sem Pacheco, o partido apresente um nome para se opor à polarização entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O nome de Eduardo Leite (PSDB), governador gaúcho derrotado por João Doria nas prévias tucanas, passou a ser aventado. Embora não tenha dado pistas sobre os rumos do PSD, Pacheco indicou que participará da decisão, mas garantiu foco na pauta legislativa.





"Em breve, o partido deve ter uma posição em relação a seu posicionamento nacional. Isso, naturalmente, me envolve. Certamente, farei parte dessa discussão. Mas, não necessariamente, como candidato." Em novembro, quando participou da convenção nacional dos pessedistas, Pacheco assegurou que estará pronto, de "corpo, alma, mente e coração", para auxiliar a legenda na eleição de 2022.





O presidente do Senado falou, ainda, sobre a possibilidade do seu correligionário Alexandre Kalil dividir palanque com Lula. O prefeito de BH é tido como potencial rival de Romeu Zema (Novo). “Kalil é do PSD, pré-candidato ao governo do estado. É natural que tenha conversas próprias da política. Assim como há conversas com o Partido dos Trabalhadores, deve haver também com outros partidos. São os candidatos e os partidos locais que têm de fazer essas conversas políticas”, afirmou.





O EVENTO

Pacheco marcou presença no 10º Congresso Mineiro de Vereadores, organizado pela Associação Mineira de Municípios (AMM) e pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que reúne cerca de dois mil prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, servidores públicos e autoridades políticas no auditório do Expominas, em Belo Horizonte. Além de Pacheco, participaram os senadores Carlos Viana (MDB) e Alexandre Silveira (PSD). A ideia, segundo a organização do evento, é reunir o Legislativo e o Executivo dos 853 municípios mineiros para buscar conhecimento, trocar experiências e desenvolver uma melhor parceria entre os poderes.





Silveira descarta debate agora

O senador Alexandre Silveira (PSD-MG) acredita que ainda não é o momento de discutir a eleição ao Senado. Presidente da legenda em Minas Gerais, ele é cotado para assumir a candidatura à vaga na possível chapa de Alexandre Kalil (PSD) ao governo do estado. Paralelamente, o PT, que não descarta apoiar o prefeito de Belo Horizonte, vai levar à mesa de negociações o nome do deputado federal Reginaldo Lopes. O partido quer ter um nome na chapa para, assim, viabilizar a eventual aliança entre Kalil e Luiz Inácio Lula da Silva





Silveira participou do Congresso Mineiro de Vereadores, no Expominas, em Belo Horizonte. Segundo ele, o tema eleitoral só deve ser debatido em agosto, quando as campanhas vão começar oficialmente. “Sou senador, acabei de assumir o cargo e tenho uma grande responsabilidade de defender os interesses do Brasil e representar o estado de Minas Gerais. Tenho trabalhado cerca de 17 horas por dia. Quem está falando em eleição está precipitando”, disse.





Silveira assumiu o posto de senador no início de fevereiro, após o correligionário Antonio Anastasia assumir cadeira no Tribunal de Contas da União. “Vivemos um momento difícil do pós-pandemia, em que a inflação preocupa todos os brasileiros, corrói o poder de compra, principalmente os mais humildes. Estou completamente focado em minha missão como senador da República e só vou discutir a eleição no momento adequado”, emendou o parlamentar.





O presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM), Julvan Lacerda, pré-candidato ao Senado Federal, também participou do evento. Filiado ao MDB, ele tem convite do Avante para filiação, mas ainda não se decidiu. Ex-prefeito de Moema, no Centro-Oeste mineiro, ele afirmou que os termos da eventual participação na campanha serão definidos mais à frente, quando os partidos organizarem suas convenções.





"É desejo meu estar lá [no Senado] para levantar a bandeira do municipalismo e corrigir a distorção que existe no pacto federativo. Nosso dinheiro é concentrado lá [na esfera federal de poder] e, muitas vezes, se perde nos ralos da corrupção e da burocracia. O que chega efetivamente ao cidadão é muito pouco diante do tanto que se paga de imposto. Por isso estou querendo ir para lá", disse. (GP e NW)