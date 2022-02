Confira os 'memes' sobre a ligação de Bolsonaro a Putin

'Memes' começam tomar as redes sociais (foto: Redes Sociais/Reprodução) Depois de o presidente Jair Bolsonaro (PL) dizer que conversou no telefone com o presidente russo Vladimir Putin e decidiu adotar um discurso 'neutro' em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia para não “trazer as consequências do embate'' para o país, os “memes” sobre a situação tomaram as redes sociais.

No Twitter, internautas zombam da ligação entre Bolsonaro e Putin e acusam o presidente brasileiro de seguir ordens.





Confira

Hoje eu falei com comigo mesmo.

Melhor do que p bolsonaro que disse que falou com Putin 2 hrs no meio de uma invasão promovida pela Rússia. pic.twitter.com/Zf90Vf0V3m %u2014 Maurício Araujo (@MaurcioAraujo14) February 27, 2022



Embora, mais cedo, em coletiva à imprensa, Bolsonaro tenha dito que vai adotar uma postura de 'neutralidade', ele amenizou ao ser questionado sobre o cerco que o Exército russo faz em Kiev, capital ucraniana: 'Exagero falar em massacre'.





"Eu entendo que não há interesse por parte do líder russo de praticar um massacre. Ele está se empenhando em duas regiões do Sul da Ucrânia que, em referendo, mais de 90% da população quis se tornar independente, se aproximando da Rússia. Uma decisão minha pode trazer sérios prejuízos para o Brasil", disse.





Durante a entrevista, Bolsonaro justificou a decisão do Executivo em optar pela neutralidade diante do conflito por entender que cada país tem suas motivações. "Ninguém quer usar a guerra, ninguém quer usar a pólvora. Todo mundo prefere usar a saliva, mas você não sabe o que acontece do lado de lá”, argumentou.